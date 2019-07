Andy Najar: “Hay personas que están pasando peores cosas, nunca voy a quejarme”

Nadie le ha regalado nada. A muy temprana edad tomó la determinación de irse a Estados Unidos como mojado y pudo llegar a su destino. Luego se propuso jugar de manera profesional y lo logró, contra muchos pronósticos.

Quién iba a pensar que un muchacho de Santa Cruz, Marcovia, iba a llegar al Anderlecht de Bélgica y en su momento se convertiría en objetivo de clubes españoles e ingleses... Pocos apostaron por él en su natal.

Pero no fue así, la vida le ha dado y le ha quitado, eso está claro. Podemos decir que es más lo que se le negado y el común denominador en Andy Najar han sido las lesiones. Un mal que lo ha apartado de las canchas por casi dos años y que en la actualidad nuevamente lo atacó.

A pesar de todas estas tribulaciones el jugador de 26 años no se queja ni reniega, él sabe que todo ha sido con un propósito y en charla con Diez, dio sus valoraciones tras haber sido operado en San Pedro Sula la semana pasada, esto luego de haberse lesionado con la selección nacional en amistoso ante Paraguay.

MIRA: LO QUE DIJO EL DOCTOR ÓSCAR BENITEZ LUEGO DE OPERAR A ANDY NAJAR

“Gracias a Dios ya pasó lo más difícil y ahora toca la recuperación y primero Dios que todo va a salir bien. Los compañeros de la selección me recomendaron mucho al doctor Benítez, eso a uno lo llena de confianza y hablé con él, me dijo lo que podía hacer con mi rodilla y en eso hablé con el club para el permiso y gracias a Dios lo pude conseguir”, inició contando a Jenny Fernández en esta exclusiva.

Najar rememora los días posteriores a la lesión en suelo guaraní que lo apartó de la Copa Oro, reconoce que fue un momento bastante complicado.

“Justamente había pasado por una lesión de ligamento cruzado anteriormente y al principio fue difícil para mí, los primeros cinco días no me pude mover de la cama y estuve postrado, después de esta cirugía no he sentido ningún problema ni dolor, veo que vamos por buen camino. Él (doctor Benítez) me dijo que me miraba muy bien, hay posibilidades de volver antes de los 6 meses”.

Andy Najar mientras llegaba a la entrevista con Diez, de momento está en muletas. Foto: Neptalí Romero.

Y agrega: “La terapia la comencé ayer, voy a estar acá un cierto tiempo aquí, no estoy seguro que me quede toda la recuperación aquí. Mi familia siempre está ahí y en momentos así es cuando uno necesita más a los seres queridos”.

Son casi dos años los que el hondureño ha estado sin jugar por culpa de las lesiones, con todo y este problema él no se queja. Eso sí, considera que ha tenido mala suerte en su carrera.

“Casi dos años, ha sido difícil y no me doy por vencido, son pruebas que se dan y nosotros como jugadores estamos expuestos, seguimos siempre en la lucha y no bajamos los brazos. Si yo supiera el porqué no me lesionaría, creo que tengo mala suerte y es lo que pienso, solo queda seguir trabajando”.

TE RECOMENDAMOS: LA FOTO QUE PUSO ANDY NAJAR EN SUS REDES LUEGO DE HABER SIDO OPERADO

¿Qué lesión ha sido la más complicada?, se le preguntó, Najar recuerda que la primera ya que esa le cortó la posibilidad de haber dado un paso importante en su carrera.

“La primer cicatriz de la primera operación fue la más difícil y sufrí bastante. Mi esposa, mis hijos y mi familia son los que me dan la motivación para seguir adelante. He sufrido bastante, la primer lesión de rodilla me tocó porque estaba pasando mi mejor momento en el equipo, antes de esa lesión había interés de equipos grandes de la Liga Española, de Inglaterra y pasó eso, ha sido la lesión más dura”, recuerda.

Es tanto su amor por la selección que lleva tatuada la H en su brazo. Foto: Neptalí Romero.

Avanza la plática y a pesar de recordar todos los malos momentos a Najar no se le ve un semblante de tristeza. Se percibe optimismo y no le falta un sonrisa que denota esperanza, él da las razones para estar así.

“Me había retirado bastante tiempo de la selección y venía con muchas ansias de ayudar, lamentablemente pasó lo que pasó. Estaba bien contento de regresar a la selección, pero bueno estamos trabajando para seguir presente, falta bastante proceso. No hay que quejarnos, en la vida hay personas que están pasando peores cosas que uno, yo nunca voy a quejarme porque son cosas que suceden en el fútbol”.

Con respecto al Anderlecht solo tiene palabras de agradecimiento por todo el apoyo que le han dado. “Están siempre al pendiente y me apoyan con las decisiones que he tomado, les agradezco por haberme dejado venir a Honduras y operarme aquí, es importante esa confianza que el club me dio. Tengo un año más de contrato con el equipo, en lo que estoy enfocado es en la recuperación”.

OTRAS CON ANDY NAJAR:

¿SIENTE QUE LE DEBE AL ANDERLECHT?: “La verdad no siento que le debo al equipo, los primeros tres años le di demasiado, pero claro que me hubiese gustado haber seguido aportando al club porque siempre han estado para mí. Hasta el día de hoy no me he puesto a pensar si seguir allá o volver a la MLS, de momento solo pienso en recuperarme”.

SU SUEÑO DE LLEGAR A LA PREMIER: “Todo es cuestión de trabajo, siempre ha sido mi sueño jugar en la Premier y trabajaba para ello, hay tiempo para eso y a lo mejor esta es una prueba, espero un día cumplir ese sueño de pequeño. Puedo volver a retomar mi nivel”.