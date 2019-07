Técnico del Bucaramanga a Roger Rojas: "Le hemos rogado pero tampoco me le voy a arrodillar"

Sigue siendo noticia en Costa Rica el delantero hondureño Roger Rojas, quien rechazó varias ofertas del Atlético Bucaramanga de Colombia, equipo que dirige el ex entrenador del Alajuelense Hernán Torres.

El propio estratega confesó en exclusiva al Diario Deportivo de Costa Rica que el catracho ya no llegará a su equipo tras varios días negociando con el ariete y su negatividad.

“Hasta hace días conversamos. Él no quiere venir acá. Ha cambiado 2 o 3 veces las cifras y ahí es donde uno se da cuenta que él no quiere llegar al equipo. Yo estaba esperanzado en él y la Liga no había puesto problemas. Ya se rompió la relación”, manifestó Torres al medio tico.

Torres confiesa su molestia con el goleador hondureño por su cambio de opinión en varias ocasiones y adujo que estaba desperdiciando la oportunidad de su vida.

“Se está perdiendo una muy buena oportunidad para su vida. Él puede venir acá y se lo pueden pelear Nacional y Millonarios equipos grandes de acá donde se puede ganar miles de dólares. Aquí le hemos rogado pero tampoco me le voy a arrodillar. Yo ya tomé una decisión y no viene, y no viene, y no viene Roger Rojas, aunque él se arrepienta en estos días no viene y punto”, expresó.

Cabe señalar que Rojas en su situación contractual con el Alajuelense todavía le restan seis meses de contrato.

Los manudos hacen su debut en el apertura costarricense este domingo a las 2:00 de la tarde ante el Guadalupe FC.

Otro de los detalles en la que concierne al ariete, es que su representante, el español Paulo Hernández manifestó que tenía ofertas de Asia y confesó que habían posibilidades de marcharse de los negrirojos.