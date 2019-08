Roger Rojas habla de su traspaso a Azerbaiyán: "El tren pasa una vez y hay que subirse"

Roger Rojas ha tomado la decisión de dejar la Liga Deportiva Alajuelense y tomar un nuevo reto en su amplia trayectoria futbolística.

A sus 29 años el club costarricense anunció la partida del hondureño rumbo al fútbol de Azerbaiyán convirtiéndose así en el cuarto país del extranjero donde tratará de llevar sus goles, anteriormente militó en Arabia Saudita, México y Costa Rica.

Tras confirmarse su traspaso, Ro-Ro habló en medios ticos sobre esta decisión que asegura no fue nada fácil de tomar.

"Me costó un poco porque era difícil el entorno que estaba pasando, pero le pedí dirección a Dios, a mi familia y a otros jugadores. Siempre me gusta escuchar consejos y no tomar decisiones a la carrera, no desesperado, sino con mente tranquila y así llegamos a un buen arreglo todas las partes. Ha sido una negociación un poco larga, pero estoy contento de ir al fútbol de ir a Azerbaiyán", comentó.

El ex artillero del Olimpia asegura que no podía rechazar esta oportunidad ya que al vencerse su compromiso contractual con Alajuelense en diciembre no sabía si se presentaría una opción como esta.

"El tren pasa una vez y hay que subirse y no sé si en diciembre volverá a pasar, como le dije a mi esposa, Dios pone las oportunidades ahí y si uno no las toma después no tiene que lamentarse, se dio esta opción y la tomamos con mucha alegría".

¿Qué le deja su paso por Costa Rica y la Liga?

"Me ayudó mucho venir aquí, me abrió muchas puertas, acá me llamaron de varios países y esta Liga me dio esa vitrina y se lo manifesté a mis compañeros de que estoy agradecido por los partidos y cada entrenamiento, ellos son parte de este viaje a Azeibaiyán", agradeció Ro-Ro quien marcó 38 goles y este era su cuarto torneo.

Rojas acepta que quedó a deber con el título a la afición manuda, pero cree que este torneo tiene un buen plantel para cumplir ese objetivo.

"El aficionado liguista se portó muy bien conmigo y a lo largo de mi estadía cometí errores, pido disculpas si lo hice con algún jugador o periodista, los llevó en el corazón, es mi segundo país y espero volver en el futuro".

Roger finalmente explicó la razón por la cual él y la Liga no anunciaron el equipo en el que jugará este torneo.

"Primero tengo que viajar y hacer pruebas médicas, que todo esté en orden y para que el club lo haga oficial, por eso no damos el nombre, primero debe hacerse el protocolo que se requiere", cerró.

Para Roger este será su quinto equipo en en su carrera que la inició en el Olimpia de Honduras, este club lo envió a préstamo en la temporada 2014-15 al Al-Ettifaq de Arabia Saudita y luego siguió cedido, pero en el Necaxa de México por una temporada.

Para 2018 se marchó a la Liga Deportivo Alajuelense hasta este mes de agosto que se confirma su traspaso, tuvo ofertas antes del Atlético Bucaramanga de Colombia y también del fútbol chileno.