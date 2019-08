Douglas Martínez: “Es lo máximo para mí poder estar en la MLS ahora”

Buenas noticias llegan hoy a Honduras y es que se tiene a un nuevo futbolista en la MLS de Estados Unidos, se trata de Douglas Martínez.

DIEZ adelantó la noticia hace 10 días que el catracho iba a dar el salto al Real Salt Lake, club que hoy ha publicado una entrevista con él en sus redes sociales.

"La primera reacción que tuve fue que no me lo creía, pero trabajamos para poder llegar al primer equipo y doy gracias a Dios por este oportunidad que me ha brindado", dijo en entrevista para el Real Salt Lake.

De esta manera, Douglas deja el Real Monarchs y buscará consolidarse con el primer equipo.

"Al principio no lo sabía nadie, solo mi mamá y mi padre, luego ellos lo miraron en la prensa de Honduras e inmediatamente me llamaron y me preguntaron si era verdad, estaban muy felices, muy contentos", contó.

Douglas jugó anoche con el filial del Real Salt Lake y marcó su gol número 11, confirmando así que está listo para la MLS.

"El año pasado fue un mal año para mí porque estaba en el equipo anterior y de un torneo de 18 partidos no jugué casi nada, solo uno. Me mantuve trabajando porque sabía que cosas mejores iban a llegar. Desde que llegué aquí dije que iba a poner todo de mi parte para hacer un buen torneo en la USL, pero nunca pensé que iba a ser tan rápido y que el primer equipo se iba a fijar en mí", destacó.

Douglas Martínez hizo un gran papel en los Juegos Panamericanos de Lima con la Selección de Honduras y eso sin duda le ha ayudado mucho.

"Desde pequeño soñaba con estas cosas, creo que es lo máximo para mí poder estar en la MLS. Me gusta estar concentrado siempre en el equipo, quiero primero tener la confianza del profesor y de mis compañeros, eso es importante para cualquier jugador, espero llegar a los playoffs este torneo y esperando poder tener algunos minutos", concluyó.

Douglas Martínez se convierte en el noveno hondureño en la MLS, tras Alberth Elis, Maynor Figueroa, Romell Quioto, Boniek García, Roger Espinoza, Danny Acosta, Bryan Acosta y Michaell Chirinos.