Wesly Decas: “Este año pasaron muchas cosas, debo darle vuelta a la página”

Con apenas 20 años recién cumplidos, a Wesly Decas le ha tocado vivir momentos dulces y también amargos en su corta carrera como futbolista, sin embargo sus sueños siguen intactos, no renuncia al triunfo, tiene su mirada en volver a Europa, pero también en algo aún más especial; comprarle una casa a su madre.

El defensor ya tiene dos mundiales juveniles en sus espaldas, Sub 17 y Sub 20, este último, aunque fue una gran experiencia en Polonia, en lo deportivo fue una pesadilla. Él tampoco logra olvidar la paliza histórica que nos dio Noruega de 12-0. “Estaba decepcionado, no podía creer lo que pasó en el Mundial”, confiesa al recordar esos momentos.

Aunque ha tenido mucha participación como titular con su equipo, el Atlanta 2 de la USL, la temporada para ellos ha sido desastrosa, ocupan los últimos lugares de su conferencia y él no tiene seguro si le renovarán el contrato que se le vence en noviembre.

Wesly Decas en su último partido ganó con el Atlanta United al Charleston Battery.

Su deseo es continuar en Estados Unidos y lograr subir al equipo de la Primera División de la MLS, pero no descarta jugar en Honduras si no tiene opciones en el exterior. Le seduce el color amarillo y negro del Real España y tiene entre ceja y ceja ganarse un llamado a la Sub 23 que luchará por un boleto a los Juegos Olímpicos de 2020.

¿Cómo resumes el momento que estás pasando en tu carrera jugando en la USL para el Atlanta?

No ha sido un año grandioso, no me fue bien con la Selección ni con mi equipo, estamos en una racha mala. Espero el próximo año sea mucho mejor, que me vaya bien en cada partido. Este año pasaron muchas cosas que no tienen que pasar, pero tengo que darle vuelta a la página. Así es el fútbol, te trae alegrías, tristezas y tenemos que acostumbrarnos a eso como sea.

¿Cómo ha vivido el trago amargo del Mundial Sub 20, que fue una pesadilla para Honduras?

Eso te mata, cuando yo me venía para Atlanta estaba triste, no quería jugar fútbol, estaba decepcionado, no podía creer lo que pasó en el Mundial, solo quería estar con mi familia y preguntar ¿por qué pasó esto? Fue difícil para mí, no hicimos un buen Mundial, dejamos mal parado a Honduras, no lo merecíamos, pero así es el futbol.

¿Cómo hiciste para superar esa situación?

Al pasar el tiempo, mis compañeros de equipo me dieron ánimo, me dijeron que levantara cabeza y que lo viera como un espejo para seguir creciendo en el fútbol y creer que puedo cumplir mis sueños. Se me han acercado jugadores levantándome el ánimo, pero es muy difícil olvidarlo, nos metieron 12 goles, es muy difícil olvidarlo... Pero siempre debo estar enfocado en lo que quiero y ahora es estar en la Sub23 y en la Mayor.

Por cierto, el jugador de Noruega que nos metió nueve goles, Erling Håland, anotó un hat-trick en Champions League, ¿Lo viste o alguien te molestó?

La verdad no me molestaron, pero en un grupo de amigos, uno de ellos me preguntaba si era él quien anotó los goles, le dije que sí, que con 19 años. Y así es el fútbol, te da revancha y yo quiero una revancha con él.

No olvidas eso...

No, es que eso no se puede quedar así, me entiendes…

Luego de eso se vinieron los Juegos Panamericanos y no estuviste en la lista, ¿qué pensaste?

Estaba triste porque no fui llamado a las convocatorias de la Sub23, yo quería estar ahí, pero yo sé que el tiempo de Dios se va a dar y yo nunca me desespero.

¿Hablaste con el profe Fabián Coito o con alguien de la Fenafuth?

No, la verdad ellos no hablaron conmigo, yo estaba esperando una llamada de él (Fabián Coito), pero no me llamó ninguno de ellos. Voy a trabajar fuerte, no me voy a rendir para estar en la Sub23 pase lo que pase.

En los recientes amistosos de la Mayor, Coito incluyó varios jóvenes ¿te motiva ver eso?

Eso es lo que busca la Selección, jóvenes que aporten, me siento muy orgulloso por ellos. Esa es la meta, ese es el sueño de nosotros al salir al extranjero, los que estamos afuera debemos demostrar de qué estamos hechos y que por algo estamos aquí.

Hablas con ellos, ¿con Jonathan Rubio o Rigoberto Rivas?

A veces hablo con Jonathan por Instagram, está en un buen momento, le doy gracias a Dios, me hubiese gustado si lo hubieran llamado a las sub20 en el mundial, pero ya había pasado la edad, pero es un gran jugador.

Están varios juveniles por allá como Douglas Martínez, Luis Palma y Cristian Calix ¿Cómo se llevan entre ustedes?

Siempre hablo con ellos, a veces con Douglas, pero con quien dialogo más es con Palma. Nos damos aliento entre nosotros, sobre todo porque el próximo año queremos estar con la Sub23.

David Suazo expresó: ‘Ahora es más fácil llegar a la MLS y muchos se conforman’. Tú juegas en la USL, ¿cómo tomas esos comentarios?

Cada quien tiene su opinión, él jugó en Europa y lo entiendo, allá el futbol es más rápido, más técnico. Hay muchas cosas que te da Europa. Pero para mí es una oportunidad para dar ese salto nuevamente, ese es el objetivo.

¿Tienes la esperanza de debutar en la MLS todavía a pesar del momento del Atlanta 2?

Sí, hay esperanzas que debute en primera división, pero esto es paso a paso, a ellos les gusta cómo juego, ahorita aquí me han dado la confianza y he estado en varios partidos. Me da alegría que me dé esa importancia el profe, todo el cuerpo técnico y mis compañeros. Así que ahorita estoy mentalizado en quedarme aquí, seguir trabajando fuerte y debutar en primera división.

¿Pero hay más opciones que te renueven contrato para la próxima temporada?

No me han dicho nada, estoy esperando que venga mi representante, pero siempre hay otras opciones, aquí o ya sea Honduras. Pero la MLS es como un salto para ir a Europa, eso es lo que estoy tratando. Por ejemplo, Elis ya tiene muchos años jugando aquí, pero pronto sé que va a salir porque ese es el salto.

¿Tú quieres seguir en el extranjero o hay posibilidad que juegues en Honduras?

Mi mentalidad siempre ha sido seguir afuera. Si no se me da, jugaría en Honduras ya que nunca he estado en Primera División en mi país”.

¿Algún equipo de la Liga Nacional ha hablado contigo?

Antes de venirme para Atlanta, el Real España me quería Martín ’Tato' García, pero se tomó la decisión que tenía que salir al extranjero y me vine para aquí. Pero si el Real España me quisiera de nuevo, con gustó jugaría.

¿Cómo te ves en unos cinco años?

En cinco años me veo en un equipo con contrato en Primera División, ayudándole a mi familia, comprarle una casa a mi mamá que es lo que más quiero hacer y tener mi familia.

¿Qué crees que sea lo mejor para ti en este momento?

En Atlanta desde que llegué me han dado muchas oportunidades y le dije a mi mamá ‘yo siento que me voy quedar, me están dando mucha atención’, es algo que me alegra, pero nunca se sabe, esto es fútbol y es la decisión de ellos, pero si me quedo seguiré jugando, creciendo y espero hacer mi debut en primera división.