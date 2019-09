Romell Quioto se desahoga: "Boniek y Maynor me dieron la espalda, no les importó"

Romell Quioto pudiera estar viviendo sus últimas semanas con el Houston Dynamo pese a tener contrato vigente, sin embargo el club lo ha aislado del resto del plantel y está castigado debido a actos de indisciplina deportiva derivados de la expulsión sufrida contra el New York City donde agredió al costarricense Ronal Matarrita con un puñetazo.

Esta acción se produjo el pasado 8 de agosto, la MLS lo sancionó con un partido y luego aumentó a dos, pero incluso antes de comenzar a cumplir su castigo, el Dynamo decidió apartarlo del grupo y desde entonces entrena por aparte y no tiene acceso ni siquiera a ir a los juegos oficiales del club.

Quien tomó la decisión inicial fue el entrenador Wilmer Cabrera, pero luego fue separado y tomó su lugar su asistente Davy Arnaud, quien decidió mantener el veto al jugador que desde entonces tiene prohibido entrenar con todo el grupo.

Esta situación tiene molesto y decepcionado al hondureño quien ha expresado su malestar: "Después de que salí expulsado nunca más volví a tener comunicación con él (Wilmer Cabrera), no hablamos en lo absoluto, no hubo reclamos, no conversamos nada en relación a lo ocurrido, simplemente la comunicación murió y no volvimos a cruzar palabra", comenzó diciendo en una entrevista brindada a Diario La Prensa.

"Después de que recibí la tarjeta roja fui separado del equipo, nunca mas volví a entrenar con ellos hasta el sol de hoy, ha sido mucho tiempo aislado, ni lesionado me he sentido tan triste, han sido semanas complicadas. Me parece que todo esto es muy injusto. No entiendo por qué me está sucediendo todo esto, me siento muy decepcionado y aun así debo mantenerme trabajando fuerte como un profesional, no voy a poner excusas, no me quejaré y le seguiré pidiendo a Dios que todo esto pase muy pronto", expresó.

Tras conocer que el colombiano Cabrera no continuaría al frente del Dynamo, Quioto vio una pequeña luz, sin embargo Davy Arnaud tampoco le ha quitado el veto.

"Pensé que todo cambiaría, es lo que yo esperaba, me llené de optimismo pensando que la salida del profesor le daría aires nuevos al equipo, pero los cambios no me favorecieron de ninguna manera, me ilusioné con mi retorno al grupo, pero las autoridades del club se mantuvieron firmes en su decisión de mantenerme al margen".

Quioto asegura que hizo un intento hablando con el nuevo DT y también con el director deportivo Matt Jordan, sin embargo no tuvo una respuesta positiva de ninguna parte.

"Me salieron con que la liga era quien me había impuesto el castigo y con profesionalismo acepté la situación y me mantuve trabajando silenciosamente esperando la determinación de la MLS, pero seguían pasando los días y no escuchaba nada, sentí que había falta de interés del club y les volví a preguntar, entonces me dijeron que iba continuar entrenando solo y sin tener contacto con el plantel por muchas situaciones que venían pasando, aún no sé cuánto tiempo seguiré así, pero ya me resigné a terminar la temporada así", reveló.

Quioto asegura que no ha sentido el apoyo de sus compañeros del Houston Dynamo.

Romell Quioto no se guardó nada y se refirió al apoyo que pudo haber recibido de su compañeros, especialmente de sus compatriotas Alberth Elis, Maynor Figueroa y Boniek García, sin embargo el "romántico" confesó que dos de sus compatriotas le han dado la espalda en este momento.

"Con el único que he hablado de esta situación y me ha dado consejos es Alberth Elis, con quien esta de más decirlo tengo una muy buena relación, los demás (Maynor Figueroa y Boniek García) me han dado la espalda. En una ocasión me encontré a Maynor y solo me preguntó por cuánto tiempo estaría suspendido, ellos me dieron la espalda, no les importó, el único que me ha dado su respaldo es Elis, de allí los demás nada que ver. Elis siente mi dolor y le agradezco, en momentos difíciles como este es que te das cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no lo son".

Romell asegura que lo hecho por el Dynamo le hace es injusto y que nunca imaginó vivir una situación como la que actualmente pasa.

"Es demasiado, es excesivo, exageraron demasiado, nunca en mi vida había visto algo así y menos imaginé que yo sería el primero en vivirlo. Se les ha pasado la mano conmigo, yo no he matado a nadie, no he cometido ningún crimen para ser tratado así. No estoy para pelear o discutir, pero estoy muy decepcionado de como se ha manejado mi situación aquí, se les fue la mano conmigo, esto ya es demasiado", recapituló.