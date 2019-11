Tab Ramos, nuevo DT del Houston Dynamo, desea mantener a los cuatro hondureños

Este miércoles fue presentado Tab Ramos oficialmente como nuevo entrenador de Houston Dynamos de la MLS donde militan los catrachos Romell Quioto, Alberth Elis, Maynor Figueroa y Boniek García.

Leer más: Houston Dynamo oficializa a Tab Ramos como nuevo entrenador en la MLS

En su discurso el estratega habló sobre su vínculo con los texanos, además de las expectativas para la temporada.

"Mi expectativa es ganar la mayoría de partidos y meternos en playoffs, hoy en día hay equipos en la MLS que gastan un montón de dinero y eso hace que las cosas se pongan difíciles para lograrlo, pero creo que esa instancia todos tenemos la misma posibilidad de ganar la Liga", comenzó diciendo.

Sobre el principal motivo de llegar a los naranjas, Tab fue claro al expresarse: "Lo primero que me motivó llegar al equipo fue la calidad de jugadores que tiene, el venir a Houston no es cambiarlos a todos y hacer un equipo nuevo a los mejor traer unas cuantas piezas más".

En cuanto a los jugadores catrachos el uruguayo nacionalizado estadounidense dio buenas referencias para poder contar con los cuatro.



El estratega dejó entrever que cuenta con los cuatro hondureños en su equipo.

"Todavía no he hablado con Maynor Figueroa pero es un jugador que me gusta mucho, me gustaría que volviera", eso dijo del capitán de la Selección de Honduras.

Romell Quioto, uno de los jugadores que estuvo apartado del equipo por temas disciplinarios podría regresar con la llegada de Tab.

"Esas son negociaciones con el club que ya están avanzadas, veremos que pasa, lo que sé es que Romell es un gran jugador que nos puede marcar la diferencia y cualquier equipo se sentiría bien en tenerlo".

Boniek García, al volante se le venció su contrato con los naranjas pero es del paladar del uruguayo y podría firmar su renovación.

"En el caso de Boniek tiene un motor que no descansa nunca", comentó entre risas

Alberth Elis

"Elis es un jugador con mucha velocidad que marca la diferencia en ataque".