Vocero de Alajuelense sobre caso de Henry Figueroa: ''Nadie está mintiendo''

Luego de las impactantes declaraciones que brindó Henry Figueroa a DIEZ sobre la delicada situación que está viviendo tras su salida de Alajuelense, el vocero del club tico se pronunció al tema.

En una entrevista concedida para La Teja, el dirigente Ferlin Fuentes habló de lo que sucedió el pasado 8 de diciembre cuando el defensor hondureño había anunciado la muerte de un familiar mientras se dirigía a realizar una prueba antidoping.

''Nadie está mintiendo, Figueroa tuvo dos días para atender la situación y como él mismo dijo, se le salió de las manos'', explicó el vocero del conjunto manudo.

Sobre la salida de Henry del equipo, Fuentes afirmó que se dio porque al futbolista le habían dado ''dos días de permiso para resolver sus asuntos personales'', pero éste se tomó seis días, razón por la que fue cortado en Alajuelense.



Ferlin Fuentes (derecha) es vocero del Alajuelense.





Asimismo recordó lo que sucedió aquel domingo cuando a Figueroa le habían comunicado sobre la presunta muerte de madre.

''Yo salgo del camerino y veo que Henry viene afectado, pregunté qué pasó y algunos directivos me dicen que algo había sucedido con su mamá, que esa notica ya la había recibido el jugador'', cuenta.

Alajuelense explica los motivos para despedir a Henry Figueroa

Por último, Fuentes añadió que el tema del supuesto fallecimiento de la madre de Figueroa salió de la sala del control antidoping. ''No puedo juzgarlo por lo que está pasando, lo que dije (el 8 de diciembre) fue lo que todos conocíamos en ese momento''.

Versión de Henry Figueroa

Según comentó el central, su familia recibió llamadas con amenazas y ese fue el motivo por el que tuvo que regresar de emergencia a Honduras para atender este delicado momento.

''Yo decidí venir a arreglar todo a mi país después del juego, pero todo se me fue de las manos y tuve que tomarme más días para resolver la situación, pero no fue suficiente. Se están enfocando más en por qué no me hice la prueba antidoping cuando hay una situación muy delicada. Lo más importante en este momento es la seguridad de mi familia'', reveló.