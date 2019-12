Henry Figueroa sale a la luz y aclara los motivos de su salida de Alajuelense

Mucho se ha dicho en torno al tema Henry Figueroa. Su salida de la Liga Deportiva Alajuelense ha dado tela para cortar y las dudas han quedado pues él no había brindado declaraciones.

En su momento el directivo Federico Calderón explicó que se le dieron dos días de permiso y él terminó tomando seis, además en la Fedefutbol anunciaron que esclarecerán esto por no haber realizado la prueba doping.

Figueroa en exclusiva Diez contó lo que actualmente está pasando y el motivo de su salida. Dejó en claro que él no huyó a la prueba y todo se da por amanezas hacia él y su familia.

“Estoy triste y adolorido por estar pasando esto en una época bonita. Me siento muy mal por todo lo que se ha venido diciendo en la prensa y donde nadie sabe en verdad cómo están las cosas a profundidad. Lo que está sucediendo ahorita es una situación complicada que no a cualquier persona le gustaría estar pasando, he tenido miedo de hablar porque es una situación bien difícil ya que el riesgo lo corre mi familia y yo, es algo muy delicado”, inició contando.

El central contó lo que sucedió tras ese juego ante Herediano previo a la Gran Final y donde fue llamado al doping, además esclareció lo de su abuela.

“Yo quiero aclarar la situación porque nadie sabe lo que he estado pasando, por seguridad de mi familia y mi seguridad yo no había salido a hablar. Con todo lo que se ha dicho en la prensa yo salgo a declarar ahora, estoy en una situación donde puedo dejar todo porque mi familia es la que está es riesgo. Al salir del partido mi esposa recibió una llamada de mi casa, llamadas que no puedo contar lo que decían, es delicado. Yo decidí venir a arreglar todo a mi país después del juego, todo se me fue de las manos y tuve que tomarme más días para arreglar la situación, pero no fue suficiente”.

Y agregó: “Cuando yo regreso a Costa Rica iba con la idea de jugar los dos partidos de la final pero emocionalmente estaba muerto. Yo hablé con el equipo y les dije que mi familia recibió llamadas con amenazas, tomé la decisión de venir a Honduras y reunirlos. Hablé con el equipo y quiero aclarar que no me echan por lo que se ha dicho, fue un acuerdo mutuo ya que yo tenía que venirme y ver qué hago con ellos. Yo iba a jugar los dos partidos y en esa semana empezaron las llamadas”.

Acerca de lo dicho por los directivos de Fedefutbol en torno al acta de defunción que pedirán, Henry manifestó:

“Me gustaría explicarte bien a fondo pero no puedo. Se están enfocando más en por qué no hice la prueba doping cuando hay una situación delicada. Ahorita lo más importante es la seguridad de mi familia, espero en Dios arreglar esto”.

Asimismo el defensa aclaró que su abuela no ha fallecido y que todo se dio por el momento que estaba pasando en torno a las amenazas que ha estado recibiendo.

“Todo se me fue de las manos y por eso me tuve que tomar más días. Lo de mi abuela fue un malentendido en un momento donde yo no podía sacar a la luz toda la verdad por la situación complicada que estoy pasando. Ella está bien gracias a Dios y solo puedo decir que todo lo que estoy pasando no lo puedo ventilar por seguridad”.

Figueroa tenía contrato con Alajuelense y lo rescindió desde el viernes 20 de diciembre, de momento no se sabe dónde jugará aunque hay muchas posibilidades que busque una oportunidad en el extranjero.