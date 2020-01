Roger Rojas y su reencuentro con Hernán Torres, con quien se cansó de golear en Costa Rica

Seguir a @fredyro19

La Copa Libertadores de América, cuya fase preliminar disputarán en un mes, fue uno de razones principales que motivó a Roger Rojas para decidirse por la oferta del Tolima colombiano donde se reencontrará con su gran mentor Hernán Torres.

En entrevista para el programa 'Mesa Redonda' de TVC, el 'Roro' describió a Ibagué como "una ciudad muy pequeña, tranquila" en la que va "a hacer lo posible para poder estar en la Copa Libertadores, en la fase de grupos" que "quiérase o no" le incentivó aún más.

"Fui el jugador que más goles hizo cuando dirigió a la Liga, me quiso llevar a Bucaramanga y le dije que no, pensé que me había cerrado las puertas y nunca más me iba a llamar", comenzó manifestando Roger en relación a Hernán Torres, quien dirigirá esta temporada a los 'Pijaos'.

Rojas resalta que, pese a ese episodio, el timonel se quedó con lo bueno y "me volvió a contactar y llegamos a un buen arreglo aquí en Tolima, estamos muy felices y obviamente agradecidos con Dios y el profesor Hernán".

Roger Rojas: "Siento que podemos hacer las cosas bien en Colombia".

En suelo tolimense aún recuerdan a Eddie Hernández, quien es uno de los cinco catrachos, junto con él, que han pasado por la liga colombiana.

"Un gran centrodelantero pero las lesiones suceden en el fútbol y por eso solo estuvo seis meses, pero ahora tenemos que hacer un buen trabajo en Colombia, hacer campeón al equipo y hacer bastantes goles porque ustedes saben que son amores... ya sea en Azerbaiyán, Honduras, Costa Rica o Colombia", expresó el ex Olimpia sobre lo que le toca a él.

PREPARACIÓN, TOLIMA Y SELECCIÓN

Roger Rojas se refirió a los partidos de preparación que tendrán previo al inicio del campeonato liguero, destacando un amistoso el próximo domingo y un viaje a Chile para chocar con Colo Colo y Everton en Viña del Mar.

El club es una religión en Ibagué: "Desde que llegué al aeropuerto me dijeron que Tolima es un equipo que le pelea a los grandes, siempre está en liguillas y semifinales, también me comentaron que está posicionado como el mejor de Colombia en las últimas décadas".

Hernán Torres dirigió a Roger Rojas en la temporada que marcó 16 goles con Alajuelense a inicios de 2019.

Espera a su esposa e hijo a mediados de enero para trabajar más arropado y se muestra complacido de tener la confianza de su estratega. "Lo más importante es que tengo la confianza del profe, realmente cuando un entrenador confía mucho en mí me va bien, tengo esa ventaja y espero aprovecharla, tampoco me puedo confiar".

Considera que está en "una buena Liga, muy competitiva... hablando con un compañero me dijo: 'vos vas a marcar muchos goles aquí, los defensas son un poco distraídos y estuve viendo que vos te desmarcás bien. Tolima tiene buenos volantes, jugadores de buen pie que te van a dejar de cara al marco, ahí es tu trabajo si los vas a meter o no'", reproduce.

Le "toca trabajar fuerte y echarle ganas" para que Fabián Coito, quien "fue de los primeros en mandarme un mensaje para felicitarme por estar en Colombia", lo cite a la Bicolor, pues sabe que "las puertas de la Selección siempre están abiertas... pero ahí están los que andan bien y si andamos bien nos van a llamar, es cuestión de rendimiento", remató desde suelo cafetero.