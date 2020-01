Roger Rojas: "Siento que podemos hacer bien las cosas en Colombia"

Roger Fabricio Rojas Lazo finalmente llegó al Deportes Tolima de Colombia luego de mucho tiempo que el equipo se lo quería llevar.

El delantero hondureño en su paso por el Alajuelense de Costa Rica empezó a recibir ofertas por el club colombiano, pero no fueron las mejores, al que sí se fue es al Sabah de Azerbaiyán, club en que no la pasó bien.

Tras su mal paso por el fútbol asiático regresó unos días a suelo catracho donde pasó las fiestas de fin de año con su familia, luego "RoRo" volvió a tomar sus maletas para viajar al país cafetalero.

SU LLEGADA A TOLIMA

"Fue una bendición venir a Colombia a Deportes Tolima, no estaba en mi idea, pero los planes de Dios son perfectos", comenzó diciendo Roger Rojas en un video que compartió su nuevo club.



Manuel Marulanda, Francisco Rodriguez, Luis Miranda y Roger Rojas, los nuevos fichajes del Deportes Tolima..

Comentó sobre su pasó por el fútbol asiático, de donde no se trajo una buena experiencia. "Estábamos por Azerbaiyán en Sabah y no me gustó el ambiente, como estaba el equipo, no me sentía feliz".

EL DT LO PIDIÓ

"Con el profe (Hernán) Torres nos contactamos y gracias a Dios se llegó a un arreglo. Siento que podemos hacer bien las cosas en Colombia, solo queda darlo todo por esta camisa", comentó.

También detalló cómo es su estilo de juego. "Como cualquier delantero nos gusta anotar goles, me gusta estar en el área, luchar, volver a intentarlo, espero hacer bien mi trabajo en Tolima, me gusta dar lo mejor por el equipo y por mi familia".

Roger Fabricio llega al Deportes Tolima luego de jugar 11 partidos con el Sabah FC, club con el que solo pudo marcar dos tantos en su corto tiempo.

Antes había militado para el Olimpia, club que lo formó, Al-Ettifaq de Arabia Saudita, Necaxa y Cimarrones de México y luego estuvo en el Alajuelense de Costa Rica, equipo con el que marcó 37 goles.