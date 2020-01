En Alajuelense descartan que Alex López sea transferido al Alianza Lima de Perú

En las últimas horas ha surgido la posibilidad que Alex López salga de la Liga Deportiva Alajuelense y vaya al Alianza Lima de Perú.

Este onceno inca se encuentra en la búsqueda de un 10 y desde Perú ha sonado el nombre del catracho. Lo cierto es que Alianza Lima tiene en cartel varias opciones y López sería una de estas, pero no la primordial.

Pablo Bengochea, técnico de Alianza, dijo ayer sobre el tema: “Lo seguimos buscando, tiene nombre y apellido, lo estamos buscando. También tenemos una plaza de extranjero que la podemos cubrir”.

En tanto el portal américadeportes.pe de Perú consultó a la dirigencia de Alajuelense si realmente el catracho puede salir y desde Costa Rica descartaron tal posibilidad.

"Escuché de esta posibilidad a través de los medios de comunicación, pero Alianza Lima no se ha puesto en contacto con nosotros, solo un representante costarricense distinto al del jugador fue el que nos ofreció la posibilidad. Descartamos la salida de Álex López porque el campeonato ya está iniciado y lo necesitamos. Todavía tiene contrato con nosotros por año y medio y aún no estamos interesados en transferirlo", manifestó Agustín Lleida, gerente deportivo de la Liga.

Otra persona que se refirió al futuro de Alex fue su agente, Daniel Solís. El costarricense dejó en claro que no se han dado contactos, pero sí hay clubes interesados.

"No ha existido contacto con Alianza Lima y Álex sigue enfocado en su equipo, a la espera de alguna oferta que sea buena para él. Actualmente hay equipos que están interesados, pero esperamos una propuesta que sea interesante futbolísticamente. Un equipo como Alianza Lima siempre es importante”, puntualizó Solís al medio peruano.

El rumor de esta salida se acrecentó luego que el exOlimpia no jugara anoche frente a Pérez Zeledón, situación que aclaró su DT, Andrés Carevic. "Álex López no estaba al cien por cien para jugar, tenía una molestia y por eso no pudo ser de la partida".

Alex López tiene contrato con la Liga Deportiva Alajuelense hasta mediados del 2021 pues hace poco renovó vínculo.