Denil Maldonado, el 'chinito' de El Carrizal que usaba de almohada su balón de fútbol    

Formado en la polvorientas canchas de El Carrizal, en Tegucigalpa y portador de una humildad a prueba de todo, Denil Maldonado tiene ante sí la oportunidad de su vida en México con Pachuca.



Este chico surgido de las huestes de Motagua, labró los cimientos de su prometedora carrera a base de sacrificio y una coraza a prueba de golpes durísimos que le fue dando la vida en sus comienzos.

Su padre Juan Maldonado lo describe como "un niño inquieto con la pelota, inquietísimo, mi doña lo regañaba porque andaba pateando todo el tiempo en cada rincón de la casa. Pero también era obediente", recuerda con un orgullo inmenso.



Su día a día en los primeros años era andar siguiendo sus sueños de ser jugador junto con su madre, Nilda Munguía, y su hermano, Alex, a quien la crueldad de la vida le arrebató en un episodio que le marcó pero no lo derrumbó.

Denil se ganó a base de trabajo un lugar importante en Motagua y fue importante en la dinastía que consolidó Diego Vázquez.

Fabián Coito sobre Denil Maldonado: "Tiene condiciones de estar en la liga mexicana, le irá bien".



Su progenitor dice que "me resentía porque a veces llegaba a la casa y todo estaba cerrado". Rememora las palabras sabias del primer entrenador de Denil, Alfonso Uclés: "Le dijo a mi esposa; 'Este niño a la edad de 16 años va a estar en primera división y, quizás, debutando en una Selección; lástima que no voy a estar"... Y así fue.



"Aquí ha sido nuestra sede toda la vida, yo vivo en esta zona desde 1986, aquí nació mi hijo y anduvo en las canchas... se moría por la pelota, tenía varias y dormía con ellas, eran su almohada" e, incluso, no permitía que se la tocaran, relata don Juan sobre El Carrizal.



Motagüense desde la cuna, pegó sus primeras patadas en los Pumas de la Universidad y fue su hermana Lili, también futbolista en su momento con el Azul Profundo femenino, quien lo llevó al 'Nido del Águila'...



En aquel entonces aprovechó que jugó en el Ciclón y era amiga del doctor para recomendárselo a él y a una ex gloria de la bicolor adulta, Milton 'Jocón' Reyes. "Lo llevó a las canchas del Biri (Birichiche) y ese día, parecía de 'compadre hablado', andaba el 'Jocón' que militaba como técnico de Liga Mayor; se lo presentaron y lo llevó a las canchas de La Vega".

El 'Chino', como se le conoce en el entorno futbolero, tenía 14 años y recibió la venia del ex seleccionado nacional, quien pese a que la categoría de Liga Mayor fue quitada por la dirigencia azul decidió seguir confiando en esta promesa y tres compañeros suyos más entre los cuales destacaba Sendel Cruz, ahora en Lobos de la UPNFM.



Cualquiera habría pensado que esas lágrimas que derramó el chico eran por el fin de un ciclo que no le alcanzaría para despegar, pero 'Niño', como le dicen desde pequeño sus padres y demás familiares para diferenciarlo del mayor, Alex (QDDG), traía la estrella consigo.



"Los despidió a todos pero llamó a cuatro, no recuerdo los otros dos pero llamó a Sendel y a mi hijo", rememora el patriarca de los Maldonado quien añade que Reyes les manifestó ese recordado día que "los recomendé con el profe (Reynaldo) Clavasquín para que vayan a prueba a reservas"... Lo demás es historia.



De carácter encomiable y un espíritu infranqueable ante los obstáculos, hacen que su 1.84 metros de estatura y ser todo corazón no sean su única fortaleza. Es historia viva de cuan importantes son el trabajo y la humildad para alcanzar los objetivos por complejos que parezcan.

Denil Maldonado cumple su promesa y visita la tumba de su hermano.

UNA PÉRDIDA QUE LE MARCÓ E IMPULSÓ EN LA VIDA

"Denil es un cipote bien maduro", cuenta su papá, quien recordó una vez más el más difícil de los momentos que vivió en febrero de 2017: la muerte de Alex Yovany, a quien su muchacho le dedicó uno de sus pocos goles con la camisola de la H en un Premundial Sub-20.

La pérdida del hermano de Denil, Alex Yovany, a inicios de 2017 golpeó duro a la familia Maldonado. Fue un asalto a unidad de transporte público que injustamente le quitó la vida.

"En cuanto al hermano me dice: 'Papi, a mí hermano pienso que en cualquier rato lo miro en esa puerta, y como yo no lo miré muerto'", reza con nostalgia sobre esas anécdotas que trajo consigo el tiempo tras la dura pérdida de su vástago, con quien Denil era 'uña y carne' como se dice coloquialmente.



Es un hijo obediente y, pese a tener otro salario y mayor fama, además de una relación de noviazgo de dos años con la joven Iving Bruni, todavía "a mi hijo yo lo mando, es un hijo de dominio" y muy respetuoso.



"No despegar los pies de la tierra", es la frase que más repite Juan a Denil, pues quiere que sea diferente a la mayoría de futbolistas que alcanzan alguna notoriedad.



Atrás han quedado los años de fútbol en canchas de polvo. Este guerrero, de 21 años, pasó de quemar una a una las etapas en su amado Motagua para saltar a la élite y representa al país en uno de los clubes más importantes del país azteca.