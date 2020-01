Bryan Moya descarta fichaje por el Olimpia y confirma que saldrá del Zulia

Bryan Moya sorprendió entrenando con el Olimpia, pero después de concluir el entrenamiento, el propio jugador confirmó que su destino está fuera de Honduras.

"Me presenté a entrenar con el Olimpia para estar en buenas condiciones, pero mi futuro no está en jugar ahorita en Honduras y hoy por la noche tendrán la noticia para dónde voy, eso espero. Será en Sudamérica", indicó.

VER: JUNIOR LACAYO ACEPTA QUE QUIERE SALIR DE OLIMPIA

En cuanto a los acercamientos con el equipo Rionegro de Colombia. "Con ellos tuve mucha cercanía porque ahí está mi exentrenador y todo, pero al final mis representantes dijeron que no era bueno para mí ir ahí. Estamos buscando la mejor opción y hoy se va cerrar eso".

Moya asegura que ha tenido ofertas de varios clubes. "Tuve varias opciones y la verdad que estamos decidiendo para tomar la mejor. Siempre en Sudamérica. Ahorita voy a tener unas pláticas para cerrar todo".

El volante hondureño no quiere dar pistas del club que lo fichará. "Yo también he estado con ansias y me dijeron que no dijera nada por los momentos hasta que esté cerrado todo y así no hablar nada hasta que tenga cerrado todo".



Bryan Moya manifestó que no jugará con Zulia de Venezuela. Foto: Ronal Aceituno.

En cuento a su preparación. "Yo he estado entrenando aparte, también estuve entrenando con la Sub-20 y estar preparándome muy bien y estos dos días he venido al Olimpia. Lo importante es estar preparado para llegar en buenas condiciones".

Bryan Moya confirmó que todavía tiene contrato con el Zulia de Venezuela, pero su futuro no está con ellos. "Yo tengo contrato con ellos todavía. Ellos ya sabían desde antes que si llegaba otra oferta me iba a ir. Yo siempre ando pensando ir más arriba y así es uno de futbolista para ser mejor".

El jugador catracho agradece al Zulia por sus buenas atenciones y debido a ello es que hoy tiene otras ofertas. "Esa fue una vitrina importante poder jugar la Sudamericana y es por eso que ahora me andan buscando".

MOYA ESPERA TENER SU VISA NORTEAMERICANA

El volante hondureño confirmó que ahora en febrero tiene una cita en la embajada de Estados Unidos para intentar tener de una vez por todas la visa.

"Tengo una cita en la embajada (Estados Unidos), todavía no sé si voy a partir antes o después de eso. Estoy en el último proceso, esa cita será muy importante y espero en Dios que todo se me de bien".

Además adelantó: "Es importante tener los papeles en regla para poder viajar si se me da la oportunidad en marzo. Se me habían cerrado las puertas en la MLS por eso y espero que con el esfuerzo que estoy haciendo me vaya bien".