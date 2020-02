Alexander Cruz, la joyita hondureña que se forma en la academia del Liverpool en Boston

Adzair Alexander Cruz nació en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, pero su sangre es catracha. Además, él mismo dice que es más hondureño que cualquiera.

Ama el país de sus padres y desde ya forja el camino para cumplir uno de sus grandes sueños: crecer y jugar para la Selección Nacional de Honduras.

Esta es la historia de uno de esos pequeños talentosos y que gracias a contar con mejores oportunidades en suelo estadounidense, pueden desarrollar mucho más sus habilidades. Actualmente forma parte de la Academia del Liverpool de Inglaterra con sede en la ciudad de Boston.

Alexander es parte de la categoría U-11, por cierto, está adelantado, pues él apenas tiene nueve, pero sus grandes condiciones como goleador lo avalan para ir a pasos más acelerados que el resto de los niños de su edad. Llegó con apenas cinco añitos y suma cuatro en una de las academias del histórico Liverpool de la Liga Premier, que han instalado en Norteamérica.

Además, Alexander también juega en el equipo de su localidad, Brockton, una ciudad pequeña a unos 40 minutos del centro de Boston. También cursa el cuarto grado en la escuela Manthala George Jr. Elementary School, donde, según él mismo confiesa, lleva buenas notas.

"Desde un día que vi la TV, me enamoré del fútbol, estaba muy pequeño, no recuerdo. Viene de mí, yo quiero jugar fútbol, mi papá me entrena mucho, pero esta pasión nació por mi cuenta”, dice el pequeño Alexander con un español muy fluido.

Como todo niño, Alex tiene muchos anhelos de vida. "Mi sueño es convertirme en futbolista profesional, y un día representar a la Selección de Honduras en un mundial, con la ayuda de Dios. Mi gran sueño es jugar con Honduras, el país de mis padre”.

A pesar de su corta edad tiene mucho discernimiento sobre los jugadores y figuras a seguir, principalmente de Honduras. “Admiro a Maynor Figueroa, por su humildad, a Pavón Plumer, sus goles con la cabeza eran increíbles y a Elis por su velocidad".

Seguidor del New England Revolution de la MLS, Alexander también nos comparte la felicidad que le genera ser parte de la Academia del Liverpool en la ciudad de Boston. “Me gusta mucho mi academia, tengo buenos compañeros, nos llevamos bien, tenemos un gran “coach” (entrenador), su nombre es John Tomlinson”, nos cuenta.

A pesar de tener nueve, ya juega en la U-11 y en el proceso, es un año más arriba que los demás de su edad. Asegura que ha marcado más de 100 goles en el último “soy el goleador del equipo”, advierte y suelta una sonrisa. Y agrega: “Soy rápido, además de hacer goles, filtro las pelotas, a veces juego de mediocampista y también me gusta”.

A Alexander le conocen en las redes sociales y en su localidad en Estados Unidos, como el “Balín” ¿Por qué este apodo? “Me dicen el Balín porque mis padres dicen que soy pesado para jugar como un Balín, ja, ja, ja”.

SUS PADRES LO APOYAN

La señora María Edelmira Cruz tiene 32 años de vivir en Estados Unidos. Trabaja para un centro de salud, como asistente médico y es la madre del pequeño Alexander. Su padre es don Marvin Alexander Cruz, quien tiene dos décadas de vivir en las tierras del Tío Sam. Hace mantenimiento en un Hospital como operador de máquinas industriales.

Ambos son de San Lorenzo, departamento de Valle. Además de Alexander, tienen a la pequeña Jocelyne, de 8 años y se sienten muy orgullosos de sus hijos. “Uno quiere que los hijos alcancen las cosas que uno nunca pudo, el apoyo es lo primordial. Para Alexander ambas cosas deben ir de la mano, si falla en la escuela, no puede hacer fútbol”, dice María Edelmira, madre del “Balín”.

El apoyo es total, pues dice su madre, que el sacrificio que deben hacer es grande, pero que vale la pena. “Con la Academia del Liverpool, entrena los miércoles, yo salgo de mi trabajo, el papá lo lleva, luego yo voy a verlo, para que él se vaya a trabajar, así es el ritmo”, cuenta Edelmira.

Y agrega: “Entrena a unos 20 minutos de donde vivimos. Los días de partido vamos en familia a apoyarlo. Yo lo apoyo en todo lo que él quiera hacer, los niños cambian de opinión, lo apoyaremos también si quiere ser futbolista”.

El pequeño Alexander disfruta mucho lo que hace y sus padres lo acompañan en todo. Incluso, en sus redes sociales se ha hecho popular por sus videos en los que aparece haciendo malabares con el balón o jugando sus partidos, y es Edelmira, su madre, quien se encarga de grabarlo.

En corto con el “Balín”:

En qué club le gustaría jugar en MLS: En el Houston Dynamo o en el New England.

Messi o Cristiano: Me gustan los dos por igual.

Su ídolo internacional: Me gusta Sadio Mané, del Liverpool, es un tipo muy humilde y es muy rápido con la pelota.

Ha viajado a Honduras: Yo conozco a Honduras, he ido tres veces, volveré a ir en agosto de 2020.