Honduras jugará semifinal de Liga de Naciones ante EEUU el 4 de junio en Houston

La Selección de Honduras ya conoce la fecha para la semifinal de Liga de Naciones ante Estados Unidos y la sede. Fenafuth recibió la notificación por parte de Concacaf en torno a las semifinales del certamen.

México-Costa Rica y Honduras-Estados Unidos se jugarán el 4 de junio, ambos duelos en la ciudad de Houston en estadio y hora por definir, preliminarmente se conoce que ambos cotejos podrían disputarse en el BBVA Compass del Houston Dynamo.

La final de Liga de Naciones por su parte está pactada para efecturase el domingo 7 de junio en la ciudad de Dallas, el estadio sería el AT&T Stadium de los Vaqueros de Dallas, institución que participa en la NFL.

Algo que aún no se ha informado de forma oficial es qué juego será primero, pero todo indica a que el Honduras-Estados Unidos abriría y el estelar sería México-Costa Rica pues los aztecas fueron el mejor primero en la ronda de grupos.

De igual manera en los próximos días se dará a conocer cuánto recibirá por premio económico el campeón y subcampeón de esta primera Liga de Naciones en su Liga A. El torneo servirá como preparación al Hexagonal, eliminatoria que inicia en septiembre y donde Honduras ya está clasificada.

Los clasificados al Hexagonal de momento son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. El último puesto se lo disputan El Salvador y Canadá.

Fenafuth detalló que si Honduras es eliminada por Estados Unidos no generará impacto en el ranking FIFA ya que no se perderán puntos. Si pasamos a la final sí se sumará, si se pierde no se suma ni se resta, así lo detalló la Federación.