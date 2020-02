Extensa cartelera de partidos de los legionarios hondureños; arranca la MLS

Se viene un fin de semana intenso con la actividad de los legionarios hondureños por el mundo con partidos desde Canadá a Colombia y de Costa Rica hasta Portugal. Desde horas muy tempranas comienza la actividad.

Sin duda el platillo más fuerte estará con el arranque de la temporada 2020 de la MLS donde nueve compatriotas intentarán poner en alto el nombre del país. Este sábado se disputa un carrusel de partidos.

La actividad la comienza Romell Quioto con el Impact Montreal de Thierry Henry. A las 2.00 de la tarde reciben en el estadio Saputo al New England Revolution que dirige Bruce Arena. “El Romántico” que ha recuperado en gran forma su nivel, viene motivado tras clasificar a cuartos de final de la Champions de Concacaf eliminando al Saprissa.

El delantero Alberth Elis buscará sobresalir en su cuarta temporada en la MLS.

Otro partidazo a tempranas horas será en Houston, Texas. Los hondureños Maynor Figueroa, Boniek García y Alberth Elis reciben con el Dynamo, a Los Ángeles Galaxy, el equipo del Chicharito Hernández que sin duda es uno de los más atractivos de la jornada inaugural.

Por la noche podremos ver en acción a Brayan Beckeles que se estrenan en la MLS con el Nashville SC recibiendo nada más y nada menos que al Atlanta United, el equipo que acaba de golear al Motagua en la Champions de Concacaf.

El delantero Antony "Choco" Lozano saldrá en la búsqueda del gol con el Cádiz frente al Almería. Foto cortesía

En Europa, Choco Lozano y el Cádiz van a intentar seguir en la punta de la tabla y reciben en el Ramón de Carranza al Almería. El catracho fue suplente en el último partido. Siempre en Europa, en Portugal Jonathan Rubio y Bryan Róchez tienen interesantes partidos.

AGENDA DE LOS LEGIONARIOS

Romell Quioto (MLS)

Sábado 2.00 pm Impact Montreal vs New England Revolution

Elis-Boniek-Maynor Figueroa (MLS)

Sábado 2.30 pm Houston Dynamo vs Galaxy

Bryan Acosta (lesionado) (MLS)

Sábado 5.00 pm FC Dallas vs Philadelphia Union

Brayan Beckeles (MLS)

Sábado 7.00 pm Nashville SC vs Atlanta United

Douglas Martínez (MLS)

Sábado 7.00 pm Orlando City vs Real Salt Lake

Roger Espinoza (MLS)

Sábado 9.30 pm Vancouver Whitecaps vs Kansas City

Denil Maldonado (México)

Sábado 5.00 pm Pachuca vs Querétaro

Alexander López (Costa Rica)

Domingo 3.00 pn Limón vs Liga Alajuelense

Roger Rojas (Colombia)

Sábado 7.15 pm Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Choco Lozano (Segunda España)

Sábado 11.15 am Cádiz vs Almería

Rigoberto Rivas (Serie C Italia)

Domingo 8.00 am Reggina Calcio vs Monopoli

Jonathan Rubio (Portugal)

Domingo 2.00 pm Vitoria Guimaraes vs Tondela

Bryan Róchez (Segunda de portugal)

Sábado 9.00 am Penafiel vs Nacional