Denil Maldonado cumplirá dos meses en Pachuca y todavía no debuta en la Liga MX

Denil Maldonado, defensor hondureño fue anunciado como fichaje del Pachuca de la Liga MX el pasado 18 de enero y ya está cerca de tener dos meses en el club y todavía no logra hacer su debut profesional en el torneo de liga.

Maldonado solamente fue usado en tres partidos de la Copa MX debutando frente a los Venados de Yucatán y en dos encuentros contra el Toluca, quedando eliminados. Sumó 270 minutos.

La inactividad del catracho a poco menos de tres semanas del inicio del Preolímpico de Concacaf preocupa, pues el entrenador Pablo Pezzolano solamente lo ha llevado en lista en tres partidos de liga pero no ha tenido minutos.

El zaguero central ha tenido que participar con la Sub-20 del club donde ha marcado un gol. Desde que llegó al club, Pachuca ha disputado siete encuentros de la Liga MX y Maldonado sigue sin aparecer.

El defensor hondureño Denil Maldonado en los entrenamientos del Pachuca de México. Foto cortesía Club Pachuca

El torneo mexicano está a la mitad de competencia, Pachuca marcha en la posición 11 del torneo a falta de nueve encuentros por disputarse por lo que Maldonado podría por fin estrenarse en la Liga MX, una de las más competitivas del continente.

El próximo domingo, los tuzos reciben al Santos Laguna en el estadio Miguel Hidalgo. El equipo donde milita Maldonado ha ganado tres partidos, empatado dos y ha perdido tres.

Denil Maldonado es el capitán de la Selección Sub-23 de Honduras para el Preolímpico de Concacaf que se disputará en Guadalajara, México rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La H integra el grupo B junto a Canadá, Haití y El Salvador.

CALENDARIO DEL PACHUCA

07-03-20 Pachuca vs Santos Laguna

13-03-20 Tijuana vs Pachuca

21-03-20 Pachuca vs Toluca

03-04-20 A. San Luis vs Pachuca

12-04-20 Juárez vs Pachuca

18-04-20 Pachuca vs Necaxa

24-04-20 Morelia vs Pachuca

02-05-20 Pachuca vs América

09-05-20 Monterrey vs Pachuca