Carlos Pavón revela por qué no fue con la Selección a la Copa América del 2001

Carlos Pavón, el más grande goleador que ha tenido la Selección de Honduras en todos los tiempos, se confesó en un Facebook Live y reveló algunos detalles que no conocíamos, principalmente en la Selección Nacional.

“La Sombra” contó por qué no fue con la Bicolor a la Copa América del 2001 donde Honduras fue tercera. Dice que se arrepiente de la decisión que tomó; además aclara porque no le fue tan bien en su paso por el Cruz Azul de México.

El ex delantero del Real España revela el primer apodo que le pusieron en el fútbol mexicano que no es “La Sombra voladora” como se le conoce. El artillero hace un repaso por su carrera en México donde se declara aficionado de Monarcas y Celaya.

¿Por qué no fuiste a la Copa América del 2001?

Buena pregunta esa, Arturo: No fui porque en ese entonces tuve la oportunidad de viajar a Italia, a mí me contrató el Udinese y hablé con el profesor "Primi" Maradiaga y le dije que preferiría ir a la pretemporada con Udinese para adaptarme a la Serie A… Se llegó a la conclusión y me dieron el permiso para irme. Después me arrepentí de haberme ido porque mis compañeros hicieron un gran papel, enorme lo que se hizo en esa Copa América. Fue algo que extrañé muchísimo, pero al mismo tiempo disfruté porque hicieron un gran papel.

¿Quién fue mi mejor socio en la Selección Nacional?

Yo tuve muy buenos compañeros en la Selección Nacional y gracias a ellos hice muchos goles en la Bicolor. Decir uno es faltarle el respeto a los demás, tuvimos una gran generación y todos fuimos parte cada quien poniendo un granito de arena en cada función que nos tocó hacer. Poner a uno sería injusto a los demás; fue una generación muy buena que nos costó cuatro eliminatorias para ir a un Mundial, comenzamos rumbo a Francia 1998 y lo hicimos hasta Sudáfrica 2010; nos costó muchísimo.

El delantero Carlos Pavón en sus tiempos con la camisa del Cruz Azul en 2005 y marcó tres goles en 13 partidos. Foto cortesía

¿Qué recuerdas de ciudad Victoria (México) con el Correcaminos?

Una ciudad pequeña, donde mi familia nos acomodamos muy bien, nos dedicamos a hacer lo que tenía que hacer, jugar fútbol. Tengo muchos bonitos recuerdos y allí fue donde me apodaron “El General”, así me decían en Ciudad Victoria por el look del pelo porque en ese entonces pegaba la música del General (cantante panameño). Quedé campeón de goleo y peleamos la final con Tigres en ese entonces. En esa temporada su presidente no permitió que ningún futbolista se fuera del club y los tuvo a todos para que subieran el club Tigres a primera división y fue buena idea. Nosotros ganamos en la ida en El Volcán con gol mío pero en la vuelta nos metieron como cuatro o cinco, fue una pena para todos los aficionados de Ciudad Victoria donde Tigres ascendió.

¿Qué sentimiento te dejó el gol de cabeza del Cuscatlán que le hiciste a El Salvador (nos clasificó al Mundial de Sudáfrica)?

El mismo sentimiento que les dejó a ustedes. Fue algo maravilloso, inolvidable. Algo que lo visualicé y ese gol nos clasificó al Mundial independientemente de lo que hizo Estados Unidos contra Costa Rica. Nosotros hicimos lo nuestro como queríamos, ganar el partido y después Dios decidió que iba a pasar. Fue inolvidable, un gol importante en mi carrera porque nos llevó a un Mundial después de muchos años y fui parte de esa generación que cambió la historia del fútbol en nuestro país y fue importante en mi carrera.

Carlos Pavón celebrando el gol del triunfo de la Selección de Honduras 1-0 frente a El Salvador que le dio el pase a la H al Mundial 2010.

¿Por qué no rendiste en Cruz Azul como lo hiciste en el Celaya?

Yo llego al Cruz Azul cuando estaba “Kikín” Fonseca de centro delantero, estaba también “El chelito” Delgado y obviamente al hablar con el profesor Romano que me dijo que había esa posibilidad de ir a Cruz Azul pero que tenía que competir con esos dos monstruos; me dijo que cuando hubiera oportunidad me iba a tomar en cuenta . Como la confianza de Rubén Omar Romano y la mía era sincera y acepté ese reto. Fui a Cruz Azul sabiendo que iba a estar en la banca esperando esa oportunidad para colaborarle al equipo cuando era necesario. A mí me tocó esperar, solo estuve seis meses y no es un parámetro para comparar lo que hice en Celaya que fueron dos años y medio, igual con el Morelia. Fue un tiempo corto que me hizo vestir la camisa del Cruz Azul más que todo, no por un favor a Romano, sino por ayudarlo porque el pidió de mis servicios y más que todo por el cariño que no le podía decir que no por el cariño que le tengo a Romano.

¿Mi mejor recuerdo en el Necaxa?

Fue un lapso después del Correcaminos llego al Necaxa y en ese entonces la empresa Televisa tenía los tres equipos; (Necaxa, Atlante y América), eran los tres clubes de la empresa. Fue una buena experiencia, tenía buenos compañeros y amigos. Llegué muy joven al equipo y el aprendizaje fue muy bueno, son recuerdos muy bonitos, quedamos subcampeones con jugadores como, Alex Aguinaga, Adolfo Ríos, Pedro Pineda, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, “El Chepo” de la Torre, Montes de Oca; buenos recuerdos… Así que fue algo importante en mi carrera.