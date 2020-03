Denil Maldonado: “Mis compañeros me dicen que no ponga mala cara, ni sea mala leche”

Denil Maldonado se marchó del Motagua a México en enero para iniciar su nueva aventura en el Pachuca, pero ha sido complicado ya que no juega y esto le enciende las alarmas. Apenas pudo participar en tres partidos del torneo de copa y en liga solo ha ido a la banca.

El futbolista catracho se sinceró y confesó lo que está viviendo, explica que tiene que ser paciente, pues considera que tiene mucha competencia en la zona defensiva de los tuzos y solo espera la oportunidad para aprovecharla.

“Ha sido un poco complicado porque venir de un fútbol como el de Honduras a México que obviamente es de mucho nivel, los primeros días entrenaba aparte para poderme adaptar al tema de la altura, pero rápido nos pudimos adaptar. Allí se nos dieron unos partidos que fueron en copa y gracias a Dios ha sido una bonita experiencia que he estado adquiriendo a pesar que no se me han dado minutos en liga”, dijo en entrevista a Radio América.

El defensor hondureño Denil Maldonado celebrando un gol con sus compañeros en el torneo de Copa MX. Fotos cortesía

Maldonado revela por qué el entrenador Pablo Pezzolano no lo ha usado en el torneo de liga y solo ha sido suplente. “Es un tema bien complicado, ya que hay dos futbolistas de buena talla Murillo y Cabral pero bueno yo estoy aquí siempre esperando la oportunidad de que va a llegar obviamente tengo que esperarla porque en este momento los dos compañeros que están ahí en la zona baja están consolidados”.

Denil solo tiene 22 años, sabe que su futuro es prometedor; ya es titular en la Selección Mayor de Honduras y siempre trabaja pensando en lo que podría llegar. “Los compañeros me dicen que trabaje, que no ponga mala cara, ni sea mala leche obviamente que eso cuenta en el fútbol y bueno solo me toca seguir trabajando dar lo mejor y esperar y estar a tono porque también tengo la selección”.

Por ahora el fútbol en el mundo se encuentra paralizado debido al coronavirus que ha cobrado más de 10 mil vidas en el planeta y Maldonado sabe que no estamos lejos de los epicentros, pues pide que nos cuidemos, pues este mal no mira clases ni razas.

“Les puedo decir que doblemos rodilla y que le pidamos a Dios que nos ayude ante esta situación que estamos pasando ya que no solo es Honduras si no en todo el mundo y bueno Dios siempre pide que nos humillemos, no debemos de tener miedo Dios siempre está con nosotros”, sentenció el ex jugador del Motagua.