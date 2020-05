Alfredo Mejía revela que hace un año firmó su contrato más importante: aceptar a Dios

El volante hondureño del Levadiakos, Alfredo Mejía, se encuentra en Grecia pasando con su familia la pandemia de coronavirus y a la espera de la reanudación del fútbol.

Mejía desde Europa en un Instagram Live confesó que desde hace un año firmó su su mejor contrato: haber aceptado a Dios.

"Yo tengo un año y meses de haber aceptado a Cristo en mi corazón. De hacer su voluntad, de estar en su presencia y este tiempo que hemos estado en casa me ha servido aún más para tener ese acercamiento", inició contando.

¿Qué lo motivó a tomar esta decisión? Alfredo lo contó todo. "Hay momentos en los que necesitamos una palabra, un cambio en nuestras vidas. En ese momento yo tomé la decisión de cambiar mi vida, cambiar lo que estaba haciendo para ser una mejor persona, ser un hombre de Dios y buscar el propósito por el cuál vine a este mundo".

Alfredo Mejía se suma así a la lista de jugadores hondureños cristianos entre los que se encuentran: Anthony "Choco" Lozano, Reiniery Mayorquín y Mario Martínez entre otros.

"Estar en el camino de Dios lo estoy disfrutando. He encontrado ese amor, esa paz. En los momentos difíciles me ha ayudado a salir de ellos. Lo que más disfruto es la paz que ha dado a mi ida, a mi familia, mi corazón y es la mejor decisión que he tomado".

No sería lo mismo jugar a puerta cerrada

La Federación Griega estaría planeando el regreso del fútbol para el fin de semana del 7 y 7 de junio, los partidos serían a puerta cerrada.

"No creo que se juegue. Si les toca ir a Creta, que está complicado. Jugar a puerta cerrada tampoco sería lo mismo", cerró.

