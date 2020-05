Alex López: "Es un orgullo cumplir 100 partidos en un equipo tan grande de Centroamérica"

En su partido número 100 con la camisa de Liga Alajuelense, el volante hondureño Alex López marcó un gol en el triunfo 2-0 sobre Cartaginés en la reanudación del Clausura 2020 en Costa Rica. El catracho habló del centenario.

"Para mí es un orgullo cumplir 100 partidos en un equipo tan grande de Centroamérica como lo es Liga Deportiva Alajuelense. La verdad que anotando el gol le agradezco a Dios. Pero creo que hemos venido trabajando bien anteriormente. No solo en los entrenamientos, si no que el período de la cuarentena y en este regreso del torneo se vieron los frutos", dijo tras el triunfo ante .

Alex dio a conocer que los jugadores que los jugadores que no cumplieran con los trabajos en la cuarentena serían multados. Una medida que ayudó a que todos llegaran en buena forma.

Además, elogió el sistema de salud costarricense. "Porque para poder haber comenzado el fútbol, es porque Costa Rica ha hecho un procedimiento muy bueno y lo he repetido en entrevistas que he hecho para mis compatriotas hondureños y les digo que si no hubiera sido por el sistema de salud y la educación que tienen los ticos, este regreso no hubiese sido posible".

Costa Rica se convirtió en la primera liga de América en volver tras la pandemia de coronavirus.

El país hasta el momento ha confirmado 88s casos positivos de coronavirus y apenas 10 muertos. 577 se recuperaron del virus.