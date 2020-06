Alberth Elis revela que se va a jugar a Europa, pero Houston le ofreció mega contrato para retenerlo

Alberth Elis ha dejado claro que su paso por la MLS está en los últimos días. El delantero sampedrano confirmó que tiene varias ofertas en la mesa para marcharse a Europa. “Quiero un reto grande y considero que estoy hecho para grandes cosas”, manifestó “La Panterita”

Elis ha sido claro, el Houston Dynamo le quiere renovar un contrato y le ofrece una enorme cantidad de dinero, pero considera que ahora lo que él quiere es jugar en el viejo continente. Revela que estuvo a punto de jugar en la Liga Premier pero no lo ficharon porque la Selección de Honduras estaba devaluada en el ranking de FIFA.

“El Houston me ha hecho una buena oferta, una muy buena, la mejor dicen ellos que han hecho en la historia, pero esta es la oportunidad de irme a Europa y lo decidiré al final de la temporada. Me ha puesto a pensar (la oferta del Dynamo) pero es una decisión que la pensaremos en familia y con mi representante para buscar lo mejor”, contó Elis.

El delantero se escucha muy decidido: “Hay que ver a futuro, yo pienso en grande, ir a Europa a romperla, no a un equipo de renombre, sino hacer un gran trabajo en uno diferente para luego dar el salto. Es un reto para mí, en la MLS ya demostré y por eso Houston quiere que siga en el equipo, pero la decisión la estoy analizando, quiero ir a Europa y romperla allá y por eso tomaría la decisión. Por lo monetario sería mejor que me quedara en el Houston Dynamo”, reveló a Radio América.

El delantero Alberth Elis ya tiene las maletas listas para marcharse a Europa tras finalizar su contrato con el Houston Dynamo.

Elis estuvo a punto de fichar por el Fenerbahce de Turquía a mediados del 2018, pero el Dynamo no aceptó la oferta, pero ahora que termina contrato, es el momento de saltar “el charco” como lo dijo el mismo futbolista muy emocionado.

“No tengo equipo, hay varias opciones de varios países, yo quiero ir a Europa a mostrarme, pueda que no sea Inglaterra o España, pero es Europa para que me vean jugar y poder dar el salto a esas grandes ligas, eso me veo yo. Eso sí tiene que ser en primera división”, contó Elis descartando que pueda llegar al Cádiz de España como se mencionó.

Elis dejó claro que no es equipo de segunda de España como se ha mencionado. “No tengo ningún acercamiento en clubes de segunda división de España, no lo veo factible ir a un club del ascenso, quiero ir a demostrar en uno para ir a primera”.

LA PREMIER Y SU SUEÑO

El delantero hondureño siempre quiso jugar en Europa, estuvo a punto de ir a la Liga Premier inglesa, pero al formar parte de una Selección de Honduras que estaba cerca de la posición 70 en el ranking de FIFA, le rompió los sueños, ahora quiere esa revancha.

“Estuve cerca de ir a Inglaterra, no fui por eso de los partidos a nivel adulto. Estuve cerca de ir a la Liga Premier pero no se pudo, la Selección no estaba bien en el ranking FIFA, el país no me aprobaba el permiso de trabajo y por eso no me pude ir en su momento”, reconoció sin revelar el nombre del club que lo buscó fichar.

El delantero Alberth Elis en acción con la camisa de la Selección de Honduras en partido frente a Martinica. Foto DIEZ

Medios ingleses han hecho eco de una posible oferta del Stoke City de la Premier sobre Elis, pero el futbolista negó la información. “Yo no sé nada del Stoke City, que yo me doy cuenta no se han acercado; para ir a la Premier la Selección debe estar en el ranking FIFA del 50 para abajo, por eso tengo que ir a otro país”, reconoció.

SE VA PORQUE QUIERE JUGAR LA CHAMPIONS

Luego siguió: “Hay muchas ligas en Europa que no piden ese requisito. No había salido porque tenía contrato con Houston porque ellos mandan, estoy feliz porque he tenido ofertas, eso me llena de satisfacción porque quiere decir que voy por buen camino. En diciembre se vence mi contrato”, reveló.

Finalmente Elis comentó con contundencia: “Es el sueño de todo jugador es estar en Europa y poder jugar Champions League, es un sueño por el que voy a luchar. Venir a la MLS me ayudó a crecer como futbolista, son seis meses que me falta de contrato y Dios primero espero que venga una buena oportunidad para poder aprovecharla. Mi sueño es ir a Europa y les dije en el Houston que iba a luchar por eso. Llevo cuatro años en el Dynamo donde demostré lo que puedo hacer, tengo buenos números, estuve en el juego de las estrellas de la MLS en 2018 y si me voy de aquí y me toca regresar, no lo pensaría dos veces de volver al Houston Dynamo”.

La Panterita remató con una frase contundente: “Tanta crítica que dicen muchos que la MLS no sirve, no sé cuántos delanteros que han venido han hecho la cantidad de goles que yo tengo siendo volante, creo que soy el tercero. No es fácil, pero estos cuatro años aquí creo que es suficiente, quiero un reto más grande y por eso quiero dar el salto a Europa”, comentó.