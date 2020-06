Las confesiones de Denil Maldonado y su comparativo físico con el noruego Erling Haaland

Denil Maldonado, el futbolista hondureño joven con mayor proyección en el país. Recién acaba de cumplir 22 años, milita en el Pachuca de México y en una entrevista en vivo con su excompañero en Motagua, Irving Reyna, habló detalles poco conocidos de su vida privada.

El jugador que todavía pertenece al Motagua, pues está a préstamo en México, cuenta que su sueño es llegar a Europa. Cuenta sus mejores pasajes de su vida y cómo el día que asesinaron a su hermano le marcó la vida y ahora le dedica su carrera.

“Me comparan con (Erling) Haaland, tengo mi parecido, quizá. Será que me punto el pelo y me van a decir que anda Haaland en México”, dijo entre bromas Maldonado a un aficionado que le preguntó en directo donde reveló los momentos duros que ha vivido en su vida personal.

¿De niño dónde soñabas jugar?

Siempre tuve ese sueño de jugar en el Motagua, toda mi familia es seguidora del ciclón y fue un sueño que pude obtener.

¿Cómo ha sido esa experiencia en las selecciones?

Siempre fue un sueño que rápidamente se cumplió. Yo quería jugar en Motagua y cuando debuté se me abrieron muchas puertas. En ese tiempo estaba la Sub-17 donde el Premundial era en San Pedro Sula, yo jugaba en reservas, no era titular en la Bicolor. Cuando fuimos al Mundial de Chile, se me dio la oportunidad de debutar con Motagua. Todo jugador quiere representar a su país y es una alegría enorme poder hacerlo de gran manera.

¿Cuál es la diferencia entre el fútbol de México y el de Honduras?

Siempre cuando doy entrevistas siempre lo he dicho, en lo que nos lleva ventaja México es en las canchas, infraestructura, complejos. Quizá si nosotros tuviéramos complejos estuviéramos a nivel, no hay que demeritarlos, Honduras tiene jugadores de buena calidad, pero los terrenos de juego no nos permiten crecer”.

El hondureño Denil Maldonado en acción con el Pachuca en la Copa MX, torneo en el que le dieron la oportunidad de mostrarse.

¿A qué país pensó salir al extranjero?

Uno lo primordial quiere salir al extranjero y no importa dónde. Dios me puso esta oportunidad y le agradezco. Uno puede decir que quiere ir a Europa, pero la oportunidad llegó aquí.

¿Volverías al Motagua?

Si las cosas no se dan como uno quiere acá, volvería a Motagua, tengo contrato con ellos si las cosas no salen bien.

¿A qué jugador admiras?

A nivel internacional admiro a Van Dijk (zaguero holandés del Liverpool), de los que más ha crecido. En Liga Nacional hay mucho joven que tiene mucho que dar como Jorge Álvarez y Carlos Pineda, jugadores que ojalá puedan destacar en el país.

¿Cuál ha sido el jugador que más le ha tocado marcar?

Todos los delanteros tienen diferentes cualidades, todos han sido complicados, pero tampoco han sido así que no los pueda detener, aunque sea con una falta, hay que ser sincero, pero cada uno tiene su fortaleza.

¿Su mejor gol?

Hay dos, uno contra Costa Rica en el Premundial Sub-17, estaba pasando un momento trágico con mi familia, lo voy a recordar toda la vida. El otro fue contra Perú en los Panamericanos que ya nos daban por muerto en una instancia y gracias a Dios pude anotar.

El hondureño Denil Maldonado con la Selección Sub-20 anotando el gol que los clasificó al Mundial de la categoría.

¿Real Madrid o Barcelona?

En aquel tiempo era Real Madrid porque estaba el “Comandante”. Hay que ser sincero, tenía otra cara con CR7, ha bajado y ojalá que con los refuerzos que llegaron puedan tener ese nivel que antes tenía.

¿Sueña con llegar a Europa?

Dios primero que sí, primero hay que destacarse en esta liga y las puertas se abrirán, Dios primero podamos llegar a esas ligas. Ese es el sueño de todo futbolista, poder llegar a Europa.

¿Cuál ha sido el mejor momento en su carrera?

El mejor momento… han sido muchos, el primero lo voy a recordar siempre que fue cuando debuté, es sueño que tenía desde pequeño, luego llegar a la Selección Mayor y debutar, de los mejores sueños. La desgracia personal ha sido que me hayan asesinado a mi hermano, eso me marca para toda la vida. Actualmente me marca la jugada que tuve ante Toluca que cayó un gol, pero de los errores se aprende y eso sirve de experiencia.

¿Cuál es su mayor aspiración en su carrera?

Primeramente consolidarme aquí, Dios primero se abrirá muchas puertas, quiero consolidarme en la Selección mayor y llegar a muchos mundiales, dar el máximo esfuerzo para representar bien al país.

¿Ha visto mucho hondureño?

No, aquí no he visto muchos, creo que soy el único que hay de esta zona.

¿Qué técnico ha influido más en su carrera?

Todos los técnicos han marcado ese estatus en mi vida. Comenzando desde el profesor que tuve en plumita hasta llegar a Diego Vázquez y Fabián Coito, ellos han marcado una respuesta diferente. Uno de todos aprende, de todos tiene enseñanza y hace que vaya creciendo poco a poco.

¿Te hubiese gustado jugar contra Carlos Pavón?

Creo que hubiese sido un delantero muy complicado, toda la categoría que tenía. Hubiese sido un sueño poderlo marcar, es una gran leyenda de Honduras. Con quien pude jugar fue contra Hendry Thomas y Wilson Palacios, dos jugadores que tienen mucha historia. Fue un placer jugar contra ellos.

¿Qué significa Dios en la vida de Denil Maldonado?

Dios es todo para mí, no hay palabras para describir eso, estoy agradecido… ha sido la mayor fuente de energía para mi vida, tanto en lo personal como futbolista, ha marcado mi vida y la sigue marcando y gracias a Él he cumplido muchas metas.

¿Se puede ser futbolista y cristiano a la vez?

Si se puede, uno tiene que pedir perdón, cometemos errores en los partidos y se está jugando, peleando futbolísticamente y al fallar, se tiene que pedir perdón. Cuando uno está jugando es humano, se calienta, se le puede escapar una mala palabra o acción, pero es parte del juego.

¿Quién te recibió mejor cuando llegaste al Pachuca?

Me recibió bien Óscar Uztari, el portero, los dos veníamos llegando, una gran persona que me brindó la mano. Estar compartiendo camerino con Rubens Sambueza, nadie se lo espera, disfrutando de su categoría. Voy a tener más oportunidad de conocer más jugadores.