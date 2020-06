Andy Najar: "Con Los Ángeles FC firmé que iba a jugar de lateral derecho"

El hondureño Andy Najar está ilusionado con su nueva aventura en la MLS. Este domingo se volvió a referir a su fichaje con Los Ángeles FC y confirmó que firmó como lateral derecho.

"Estados Unidos es mi casa. Mi regreso se dio debido a las lesiones. Era lo mejor para mí. Espero retomar mi nivel. Estoy contento con el equipo que me está dando la oportunidad a pesar de venir de una lesión. Lo que venga a futuro dependerá de cómo venga mi cuerpo", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Najar espera que el fútbol que se practica en la liga norteamericana le favorezca para volver a su nivel. "Es de menos contacto, pero en un mal giro puede causar una lesión".

Con Anderlecht, Andy jugó como volante interior derecho y extremo derecho. Con Los Ángeles firmó para ser lateral.

"Me gusta ir adelante, pero aquí firmé que iba a jugar de lateral derecho. Me siento cómodo, he encontrado una nueva posición y me siento bien", sentenció.

Sobre la Selección de Honduras

Andy Najar está concentrado de lleno en Los Ángeles FC, quiere volver a disfrutar de jugar al fútbol, sin perder de vista la Selección Nacional.

"Ya veremos lo de la Selección. Todo depende como reacciones mi cuerpo, primero ganarme un puesto, para tomar la confianza y nivel. Más adelante veremos", cerró.