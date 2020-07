Bryan Róchez confesó los nombres de los clubes que rechazó por renovar con el Nacional

El delantero hondureño Bryan Róchez puso fin a la incógnita y renovó por tres años con el Nacional de Madeira. También contó los clubes que rechazó por quedarse.

"Tardó la negociación porque el club estaba viendo lo del tema económico. Gracias a Dios se pudo llegar a un arreglo. Habían dos ofertas sobre la mesa: Gil Vicente de aquí de Portugal y Hajduk Split de Croacia", dijo a Cinco Deportivo.

Gil Vicente milita en la Primeira Liga de Portugal. Actualmente ocupa la posición 11 en la tabla. El club ya tuvo un hondueño en sus filas: Jonathan Rubio vistió la camisa de los Gallos en la temporada 2017-18.

Hadjuk Split es el segundo club con más títulos en la liga croata con 6 trofeos, por detrás del Dinamo Zagreb que tiene 21 campeonatos.

"Yo tengo el deseo de volver a jugar en primera. Si el equipo se hubiese quedado en Segunda no me había quedado", agregó.

Róchez estampó su firma por tres años más con el equipo de Madeira, pero su objetivo es dar el salto a otro club antes de cumplirlo.

"Ese contrato me lo he ganado a pulso. Durante estos tres años le he demostrado al club que estoy para grandes cosas y que pueden salir ganando. Para ser sincero, mi idea es solo cumplir uno o dos años de contrato y poder salir con una transferencia".

Su prioridad siempre fue mantenerse en Europa y se lo hizo saber a su agente. Pero reconoce que llegaron ofertas de otros lugares.

"Mi prioridad era quedarme aquí. Tengo 25 años y jugar en el máximo circuito en Europa siempre fue mi anhelo, ahora que estoy aquí no pienso salir tan fácilmente", agregó.

Lo que ha mejorado en su estadía en Europa. "Trato de mejorar eso, mis falencias. La técnica, movimientos cortos, que son los mas complicados, uno a veces como delantero piensa mucho en los movimientos en largo, yo me gusta estar en el área y los movimientos con los mas importantes, enfatizo en eso, me ha dado resultado y esperamos seguir mejorando", cerró.