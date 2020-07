Bryan Róchez confirma que pudo irse a jugar a Croacia: “Me motiva jugar con equipos de renombre mundial”

Bryan Róchez será una de los legionarios que estará en ligas de primer nivel el próximo torneo. El hondureño mencionó que si no ascendía con el Nacional a primera, no renovaría, pero le hicieron una buena oferta y eso lo hizo tomar la decisión.

El exjugador del Real España menciona que le tentó la idea de volver a pisar esos campos de grandes clubes portugueses como el Porto, Benfica, Sporting de Lisboa… y además de enfrentarse a Jonathan Rubio. En una entrevista para HRN, contó detalles de la renovación.

¿Cómo se dio la renovación con el Nacional?

Se dio la renovación con el club por el interés que mostraron al final, creo que habían otros clubes interesados en la mesa seriamente, pero el tiempo no corría a mi favor y el Nacional apresuró las cosas y se decidió continuar.

¿En lo económico quedó satisfecho?

Sí, era uno de los temas en cuestión porque en general yo y la familia estamos muy cómodos en la ciudad y todo lo demás, era más pensando por allí y se llevó a un acuerdo.

¿Entonces en medio de la pandemia lograste una mejora de contrato?

Sí, como le había dicho, el tiempo fue parte fundamental para tomar la decisión ya que no estaba en mis planes esperar a que terminaran todas las ligas para ver si ellos me iban a ofrecer una oferta, y obviamente lo seguro y lo que estaba en la mesa era lo del Nacional. En lo económico ellos hicieron un esfuerzo y estoy contento con la decisión que tomé y el cariño que me mostraron durante la negociación.

¿De qué otros equipos habían recibido ofertas?

No me gusta dar equipos, voy a hablar de países. Uno era de aquí de media tabla de la primera división de Portugal y el otro era el segundo más grande equipo de Croacia. Nombres no diré porque en un futuro se pueda dar una vinculación.

Esta temporada que no se finalizó anotaste siete goles…

Sí, es correcto, no se pudo culminar faltando 10 jornadas, pero sí marqué 7 anotaciones. En total llevo 26 con el club, porque en la primera temporada hice siete, luego 18 en la anterior.

¿Sientes que en primera será reñida la titularidad con el Nacional?

Como en cada temporada, cada comienzo el trabajo diario y la competencia es reñida y difícil, y en esta última en los últimos tres partidos no terminé, me lesioné cuatro jornadas antes del coronavirus y el colombiano que jugó por mí quedó como el segundo máximo goleador del campeonato cuando estaba debajo de mí, pero la situación será compleja pero es lo lindo del fútbol. Me gusta la competencia y ahora estando en primera división será complicada.

¿Aparte de usted, cuántos extranjeros eran en el Nacional?

La mayoría, la mitad del equipo, pero para esta temporada no sé porque algunos estaban al final del contrato, otros en préstamo, pero sí la que terminó, la mitad éramos extranjeros.

¿Con cuántos vas a pelear la titularidad?

En la pasada centrodelanteros éramos cinco y a mitad de temporada se fue uno, quedaron cuatro, ahora tendré que pelear el puesto con tres artilleros.

¿Te sientes contento de saber que jugarás en la primera de Portugal y esa es una de las causas por las que te quedaste?

Exactamente. De hecho al comienzo del campeonato esa era una de mis visiones, lo tenía claro que si no subíamos a primera no seguía en el equipo, no iba a renovar, pero gracias a Dios hicimos un gran campeonato, independientemente de la decisión que se tomó (dar por terminado el torneo) siempre ascenderíamos y fue una de las claves para la renovación. Me motiva jugar con equipos grandes de renombre mundial y en estadios muy bonitos, ya tuve la experiencia y saber que voy a repetir eso y me llena de felicidad.

¿Puedes enfrentarte a Jonathan Rubio; te comunicas seguido con él?

Siempre pasamos hablando. De hecho le digo que se quede en Portugal, no sé si en Tondela donde está acomodado, ya conoce el fútbol y está haciendo bien las cosas, esperemos que su club pueda dejaron en Tondela o cualquier club y poder enfrentarlo, sería muy bonito.