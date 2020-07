Pablo Martínez, representante del hondureño Bryan Moya: “Ha sido desleal y mal agradecido”

La sorprendente decisión que tomó el jugador hondureño Bryan Moya, de dejar Colombia para marcharse al fútbol de la primera división de Angola (Club Primero de Agosto), no ha sido bien recibido por su representante Pablo Martínez de San Vicente, director de la empresa Soccer Sport Group.

Martínez ha accedido a una plática EXCLUSIVA con DIEZ para aclarar varios aspectos relacionados a esta determinación tomada por Moya en los últimos días y que ha impactado a su agente, al club Águilas Doradas de Colombia y mismo Zulia, equipo que le abrió las puertas en Venezuela.

Pablo Martínez, con 20 años de experiencia en el rubro de la representación de jugadores, ha sido muy contundente en su exposición y en primera instancia ha dicho que la decisión de Bryan Moya, además de sus declaraciones que dio a DIEZ en EXCLUSIVA el pasado martes, lo han sorprendido mucho.

El hondureño Víctor "Muma" Bernárdez es el enlace con Pablo Martínez para la representación de futbolistas hondureños.

“Aquí no estamos para hablar ni menospreciar a nadie, pero hay una realidad ¿quién era Moya antes de haberse ido para el Zulia? No era un jugador de Selección permanente en las convocatorias”, lanzó.

Y prosiguió: “Lo que está claro es que hay una verdad, Moya impulsó su nombre gracias al trabajo nuestro y a lo que hizo en el Zulia, que no lo conocía, pero confiaron mucho en mí, porque saben que no les ofrecería una mal jugador, cuando les hablé de Moya, a los cinco minutos me estaban llamando para firmarlo, es verdad también que él respondió con su trabajo. La actitud y el compromiso de Moya en Venezuela no lo había visto nunca”.

Martínez también recordó el duro momento en el que llegó Moya Venezuela y que para él fue sorprendente ver su buena actitud.

“Cuando él llegó estaba la crisis eléctrica, no había comida, eso parecía una ciudad fantasma, el 99 % de los jugadores se hubiesen quejado y Moya era todo lo contrario, respondía trabajando y haciendo goles, hizo un sacrificio brutal”, resaltó sobre el atacante catracho.

Aunque para Martínez, todo es buen concepto que se había formado de Moya, ha cambiado, debido a esta última decisión que ha tomado y la manera como ha encarado la situación.

“En esta vida, como en todo, hay que ser agradecido con las personas que se han portada bien contigo, eso es fundamental. ¿Por qué te cuento esto? Cuando el Zulia se retrasaba con el pago, como es normal, uno o dos meses, quienes le respondían a él éramos nosotros, después yo me entendía con el club, pero lo hacíamos para que el jugador no estuviera sin cobrar, en un país que no es el suyo, todo eso es importante decirlo y “Muma” lo sabe, es por eso que toda esta situación le ha afectado un poco”, comentó.

Y siguió relatando: “ Estando en Colombia, yo me ofrecí a resolverle toda su situación mientras se aclaraba todo este panorama, así de sencillo”.

¿Ustedes lo llevaron a Colombia? Moya afirmó que no fue así. Le consultamos a Martínez.

Claro, pero imagina ese comentario como es de vacío, porque te está llevando el técnico con quien lo ubicamos en el Zulia (Francesco Stifano), entonces cómo no va a ser por gestión de nosotros. El cambio de este muchacho ha sido radical para estar diciendo este tipo de cuestiones. No estás viajando a Colombia con alguien que no te conoce, lo hicimos con la misma gente que lo recibió en Venezuela. Con estas declaraciones queda muy mal.

¿En Colombia no había firmado con el club Águilas Doradas o sí?

Moya tiene contrato de cesión firmado. Esa opción de ir a Colombia se dio por un acto de buena fe del Zulia, para que la rompa allá, con su técnico, quien le sacó mejor de él. Entonces que hables tan mal de una institución como lo hizo él, de gente que dio la vida por ti, que se portó tan bien contigo. ¿Por qué no juega desde noviembre? Porque en diciembre no quiso volver a Venezuela y otro equipo qué hubiera hecho, te corre, te demanda y el Zulia no hizo nada de eso.

DESLEALTAD Y NADA DE AGRADECIMIENTO

DIEZ había confirmado en EXCLUSIVA que Bryan Moya tiene firmado tres contratos al mismo tiempo, pero el jugador nos ha aclarado que no es cierto tal asunto.

Ahora, por su lado, Pablo Martínez explica que en efecto la situación y el panorama para Moya no es nada fácil por el hecho de tener firmados estos tres contratos de manera simultánea.

“No sé si sentirme mal o bien, pero sí puedo confirmar que tiene no solo tres contratos firmados, sino cuatro, tiene el de Angola firmado, el nuestro, con Águilas Doradas y el Zulia aún vigente. Por eso “Muma” se siente bien dolido y molesto porque ahora resulta que se asesora y confía con alguien que ni siquiera conoce, pasando por encima de él”, explica.

Y añade: “Dejaste tirado al técnico que sacó lo mejor de ti a la edad que tiene, con nosotros y al el Zulia, fue desleal, mal agradecido, te reiste de ellos y de nosotros, eso no puede ser. Hay que aclarar muchas cosas, por ejemplo: el club que confió en ti, que te hizo valer y que entre algunas cosas, te permitió estar en la selección, no puedes cerrar la puerta de esa manera, actuar de mala fe, dejar tirado a tu entrenador, reírse de nosotros, pero sobre todo de “Muma”, eso no se puede permitir”, comentó Martínez.

Y prosigue en su reflexión: “Como empresa jamás fallamos y yo le pregunté: ¿nosotros te hemos robado, te quitamos algo?, todo lo contrario le dije, hablamos hace algunos 10 días atrás. Nos dijo, yo me quiero ir para Angola, entonces le manifesté que estaba bien, pero que nos íbamos a poner a trabajar, que me enviara el contrato para la revisión, iba a hablar con el Zulia, con los colombianos como se ha hecho y lo hacemos todo por tu bien, porque le dije: estás hablando de Angola, un país comunista, donde no te iban a pagar en dólares, pero la siguiente llamada de él fue: “ya firmé”. Mi reacción fue “¿cómo, ya firmaste?”. Bueno, no hay problema, pero ahora tendrás que atenerte a las consecuencias”.

CASO CARLOS PINEDA

Hace algunos días también se confirmó la renovación con Olimpia por tres años más de Carlos Pineda, otro futbolista hondureño a quien representan, pero que no les ha permitido cerrar su salida al fútbol extranjero por esa decisión tomada sin consultarles antes.

“Fue una locura de alguien a quien hemos apoyado económicamente, como a todos los jugadores hondureños que representamos durante esta crisis. Hace 10 días le habíamos pedido la fotografía del pasaporte porque ya lo teníamos listo para el Cancún FC de México, pero el viernes pasado yo hablando con “Muma”, me dice que ya firmó su renovación con Olimpia, esto no puede se”, contó Martínez, quien en Venezuela he sacado el 95 % de los jugadores que ha firmado en su empresa y que podido cerrar unas 75 operaciones con jugadores de su país hacia España, Francia, Portugal, Inglaterra, México, la MLS, etc.

Martínez aclaró que en el caso de Pineda, ahora habrá que hablar con Olimpia directamente para poder moverlo al extranjero, ya sea al Cancún FC u otro club.

El año anterior, Soccer Sport Group intentó acercarse al Olimpia para negociar la mejora y ampliación del contrato de Carlos Pineda, pero el club merengue nunca los recibió. La situación contractual del jugador no era la mejor, debido a tener un salario como juvenil, pero para la empresa fue imposible sentarse con la dirigencia del equipo Albo, que se negó hacerlo una y otra vez.

Para cerrar, Martínez se refirió a alguna otra opción que puedan tener más jugadores catrachos que representan, entre ellos Edwin Solani y Rembrandt Flores, y esto ha dicho:

“De momento no, van a salir todos, pero no ahora, será después que la situación mejore en el mundo. Los jugadores libres han tenido que extender un poco sus contratos, pero todo irá en función de cada país y fuera de eso, cuándo se abren fronteras, entre otras cosas”.

Y remató: “No es fácil, la mayoría de los equipos están reduciendo sus nóminas, difícil que estén pensando en fichajes, esto es una realidad y no es exclusiva de los futbolistas”.

Pablo Martínez espera que en los próximos meses mejore la situación a nivel global y pueda cerrar algunos traspasos de jugadores hondureños, por ahora y en las últimas semanas, se le fueron abajo dos: Carlos Pineda y Moya que decidió marcharse por su cuenta al fútbol de Angola.