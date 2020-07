Directiva de Alajuelense sobre Alex López: “Él está dentro de los planes para arrancar el próximo torneo”

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica ya ha dado de baja a seis jugadores, el último de ellos fue el histórico Jonathan McDonald quien horas después fichó con el Herediano. Tras la final perdida ante Saprissa, mucho se ha hablado en torno a la situación de Alex López y si él continuará en el equipo.

En redes sociales se han visto cientos de comentarios de aficionados que piden la salida del hondureño. Diez conversó con el dirigente de la Liga, Federico Calderón. De hecho la plática se dio luego que él saliera de una reunión con el equipo donde se analizaron varios aspectos.

VER: JONATHAN MCDONALD ES LA SEXTA BAJA EN ALAJUELENSE

Calderón confirmó que no están valorando la salida de Alex López y cuentan con él para el siguiente torneo. Asimismo detalló que el aspecto financiero dentro de la institución no es tan bueno en estos momentos.

“Siempre después de un torneo nosotros hacemos un análisis de la institución y por supuesto que la parte deportiva con bastante énfasis. En esta ocasión hay un componente adicional y que es la parte financiera, terminamos el torneo sin taquillas y el próximo torneo vamos a iniciarlo sin afición, hay que tener un balance en el costo de la planilla. Con base a eso la gerencia deportiva propone las decisiones”.

Con el tema del catracho, Federico Calderón fue claro: “Ya se hizo prácticamente la mayor parte de las salidas, no estoy diciendo que el 100 por ciento, pero sí la gran parte. Alex tiene contrato hasta el 2021, obviamente que todos los jugadores entraron dentro de la evaluación y análisis que hace la gerencia deportiva, pero alguna novedad con Alex no hay en este momento porque no hay ninguna decisión en torno a una eventual salida del jugador”.

Y agregó: “De momento él está dentro de los planes para arrancar el próximo torneo, la gerencia deportiva no ha propuesto algo diferente con Alex. Estamos claros que tiene mucho talento y puede dar más pero también es un jugador que le ha dado un buen aporte a la Liga. Echarle la culpa a un jugador por no alcanzar el objetivo de no ser campeón no va con la línea nuestra, el fútbol es un deporte colectivo y por ende sería irresponsable achacarle la culpa a un jugador. Estamos claros que tiene mucho más para dar, pero le reconocemos sus virtudes y el esfuerzo que hace es importante”.

El dirigente mencionó que la única forma para que López salga es que llegue una buena oferta del extranjero, ahora mismo sobre la mesa no tienen ninguna propuesta.

“Lo que nosotros pensamos de Alex dentro de la institución es que es un jugador bueno, talentoso, esforzado, muy abierto a escuchar sus áreas de mejora y eso es valioso en una persona. No está en los planes de la institución una salida de él, salvo una posibilidad de marcharse a una muy buena liga pero es difícil que se dé en estas épocas”.

RUMOR DE PUMAS DE MÉXICO:

En las últimas horas se dio el rumor que Alex López estaría en la órbita de Pumas de México, Diez conoció que su agente no tiene ninguna propuesta y los aztecas no están buscando un jugador en ese puesto.

Otro tema que complicaría una operación al fútbol azteca u otra liga es que los aeropuertos en la mayoría de países están cerrados para vuelos comerciales y en general solo se están dando vuelos humanitarios.