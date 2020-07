DT del Houston advierte sobre Alberth Elis: "En cualquier momento hace una jugada y ganamos el partido"

Alberth Elis podría disputar los últimos partidos con el Houston Dynamo. El hondureño se muestra emocionado de volver a las canchas este año, pues no pudo jugar cuando se inicio el torneo suspendido por el coronavirus ya que estaba lesionado.

Elis ha sido noticia este verano de Estados Unidos luego de anunciar que su deseo es marcharse a jugar a Europa. El Houston busca retenerlo con un buen contrato, pero será después de este torneo que se está jugando en Orlando, Florida, que se decida.

Ver. EL PRECIO QUE DEBERÁ PAGAR CÁDIZ SI ASCIENDE, POR EL CHOCO

"Estoy emocionado de volver al campo", dijo Elis este sábado por medio de un traductor a los medios en Orlando Florida. El Dynamo se mide el lunes a Los Ángeles FC en la apertura del grupo de la muerte donde están los mejores equipos de la competencia.

Los jugadores del Houston Dynamo en pleno entrenamiento en Orlando, Florida, preparando el debut de este lunes ante Los Ángeles FC.

Ver. ASÍ MARCHAN LAS TABLAS DE POSICIONES EN LA MLS

"Mi objetivo es contribuir a ayudar a nuestra ofensiva, ya sean goles o asistencias. Sólo enviar centros o estar en en área, esa es otra opción. Entonces, nada cambia demasiado en términos de qué esperar de mi juego, porque todavía estaré en el área buscando oportunidades", dijo el catracho en reacción que reproduce La Crónica de Houston.

EL ENTRENADOR, CONFÍA EN SUS GOLES

Tab Ramos, entrenador del Houston Dynamo habla de las condiciones que tiene "La Panterita" quien saldría de inicio en el duelo de este lunes ante los angelinos. Confía plenamente en que su capacidad en ataque le puede dar oportunidad de romper la zaga del equipo de Bradley.

"Para ser justos, Alberth resultó lesionado durante la pretemporada. Lo pudimos ver en un par de sesiones de entrenamiento, pero creo que de cinco a 10 minutos en nuestro juego contra RGV (a principios de febrero) salió. Luego tuvimos la pandemia, regresó, y tuvo un pequeño ajuste nuevamente. Durante la última semana y media, ha estado entrenando muy duro, así que estoy ansioso por verlo entrar al campo y hacer que sucedan algunas cosas", mencionó Tab Ramos.

Ver. EL CALENDARIO DE PARTIDOS DEL TORNEO MLS IS BACK

Luego agregó: "Todos en la liga saben de su velocidad", dijo Ramos sobre Elis. "Lo bueno de Alberth es que en cualquier momento puede hacer una jugada que podría ganar el partido". "Eso siempre es valioso, pero probablemente más en un torneo en el que no solo tu juego no será 100 por ciento, sino que estás jugando contra otros equipos que no son 100 por ciento".