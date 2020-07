Choco Lozano a sus detractores: “Los que me critican son mi combustible, no les paro bola”

Choco Lozano habla de las personas que le han adversado en su carrera, principalmente cuando ha vestido la camisa de la Selección de Honduras. El delantero del Cádiz que logró ascender con sus goles esta semana, cuenta lo que siente cuando lo critican.

Más frío que el ártico, cubierto ante los críticos y con una sonrisa de oreja a oreja porque en todo Cádiz ahora se habla del Choco. Sus goles fueron triunfos, fueron empates y nunca derrotas. El delantero revela lo que sintió y cómo hace para tener tolerancia.

En una amplia entrevista con Kike Lanza en Fútbol de Primera, Choco Lozano abrió el corazón para recordar al Mágico González y lo que piensan en Cádiz de los Centroamericanos, pues ambos han logrado entrar en el mundo de los gaditanos repartiendo alegrías.

¿Cómo planificaron el festejo tras no poder ascender en el juego frente al Fuenlabra?

El presidente dijo, nos reunimos y nos vamos a ver el partido juntos. Todos estebábamos con tensión y nerviosismo, ya después todo era celebración y alegría. Nosotros pensábamos que íbamos a ascender en el partido siguiente, no pensamos que Zaragoza iba a perder.

¿Qué significa Fali, tu amigo en el Cádiz con el que salís en el video que se hizo famoso?

(Risas).Fali uno de los jugadores más importantes del equipo, es central, de los líderes de la zaga, es titular. A él lo conocí en el Barca B, fuimos compañeros e hicimos relaciones porque su hija es de la edad de la mía, las esposas se llevan bien. Vine a Cádiz porque en gran parte Fali dio la noticia de que quedé transferible, él me llamó y me dijo que comenzó a hablar con el segundo entrenador, entonces me llamaban todos los días, porque había otro equipo interesado y estaba muy contento de haber venido a este equipo.

El hondureño Choco Lozano celebrando uno de los 10 goles que lleva anotados con el Cádiz en esta temporada.

¿Qué otra cosa te llevó al Cádiz?

Yo venía de un año duro, complicado. En segunda división sabía que iba a tener mucha posibilidad de jugar, pero tenía las ganas de sentir esa sensación de ser importante, de sentir eso que había perdido. En Girona estaba jugando por la banda, de extremo como dicen, yo quería jugar de nueve donde me siento cómodo. Aquí me ofrecieron esa posibilidad y me la dieron, al final todo salió bien gracias a Dios.

Primero te fuiste al Valencia hace nueve años. ¿Hay recuerdos del Alcoyano de hace nueve años atrás y haces perspectivas de lo que has recorrido?

Tengo recuerdos bonitos pero he sufrido mucho. Recuerdo que cuando me ficha el Valencia me dicen que me iban a prestar al Alcoyano, pensé que iba a jugar en el cuadro B del Valencia pero me llevan a un equipo de un pueblo, Alcoy, bien bonito, pero no me terminaba de adaptar, estaba por cumplir 18 años. Recuerdo que en los primeros meses la pasé mal y me quería volver a Honduras, pero a uno le toca hacerse hombre, esforzarse. La primera experiencia no fue la mejor, volví al Olimpia donde me fue bien y luego Tenerife me dio la oportunidad y fue donde todo comenzó a ir para adelante, luego vino el Barca B, Girona y ahora el Cádiz que me dio la oportunidad de jugar y a la élite porque tiene una afición bien grande.

Vas a primera división y vas a un escenario diferente al que dejaste en Girona.

Cádiz es famoso en Centroamérica porque aquí estuvo el Mágico González, todos te hablan de él. Muchos se alegran porque el Cádiz volvió a primera, muchos en los medios dicen que el Cádiz es el equipo de todos, un equipo que hace cuatro años estaba en tercera división. Tienen una estructura que se venía trabajando. Yo estaba pidiendo una oportunidad de venir a un equipo que me hiciera sentir importante, que me considerara para dar mi granito de arena y en Cádiz lo tuve, fui titular casi todo el año y es una alegría increíble.

Le vienen bien los centroamericanos al Cádiz. ¿Qué significa el Mágico en Cádiz?

Todo lo que te cuenten parece mentira, pero el Mágico aquí lo aman, aquí no se habla del Cádiz si no del Mágico. Los centroamericanos son bien queridos aquí. Ahora mencionan Honduras y me llena de orgullo. Ojalá que vengan salvadoreños y hondureños. La gente es como nosotros, súper alegre, hospitalaria y te adaptas muy rápido y en el campo se refleja.

¿Sentiste presión de llegar como Centroamericano, te presionó la historia del Mágico?

Me motivó más que me presionó. Tenía la presión porque venía de Primera División, me firmaron para marcar diferencia y eso añade presión, de saber que tenés que aportar, pero gracias a Dios ya sé manejar este tipo de presiones. La presión fue representar a Honduras, en el país siempre lo están analizando a uno y representando una bandera, uno quiere dejar el nombre del país alto y eso lo hace a uno dar más.

¿Qué mensaje mandas a los detractores. Vos nunca has respondido las ofensas que te hacen algunos en redes sociales?

A mí no me gusta hablar de la gente que me critica, yo trato de quererlos a todos; a los que me quieren, los quiero mucho, y a los que no, igual. Los que me critican son mi combustible pero no les paro mucha bola. Ellos tienen su preferencia de que les gusten jugadores y se les entiende. Pero hay gente sin educación que no entiende de fútbol y habla solo por opinar. Yo no entro en debates, me interesa que esté bien mi familia, sé de dónde vengo y lo que la gente opine no me hará cambiar, yo tengo mi identidad. Si la gente habla bien de mí no me siento más, si hablan mal, no me siento mal. Yo trato de luchar para tener éxito en el campo y representar bien al país. Ahora en las buenas dicen el hondureño ayudó al Cádiz a subir a primera, si fuera lo contrario dirían igual, pero como hondureño trato de dar lo mejor.

¿De quién sacaste la tolerancia?

Yo le heredé eso a mi viejo (don Rubén Lozano), pero si fuera como mi mamá ya hubiera reaccionado de otra manera. Estoy contento, feliz, la fe en Dios me ha hecho ver las cosas de otro punto de vista. A los me quieren los amo, y a los que no igual porque para todos hay amor.

¿Qué se dicen con sus compañeros cuando anotas?

En estos últimos partidos cuando celebramos los goles, me dijeron, estamos en disposición. Muchos se me acercan y me dicen que merezco los goles, yo tengo buenas relaciones con Alex Fernández que me dio la asistencia. Ellos saben lo que uno lucha y todo y cuando toca jugar pocos minutos, uno quiere ayudar. Ellos me dicen que les alegra que haya anotado esos goles para el ascenso y te llena de alegría ese compañerismo.

¿Con algunos te llevas mejor que con otros?

Me llevo bien con todo el equipo, pero hay relaciones con normales con algunos. Pero nos juntamos y hacemos asados, cuando ellos anotan me alegro, somos un equipo, el bien de uno es de todos. Aquí somos un club que viene de abajo, somos gente que está luchando por llegar a la élite, todos estamos unidos por ese objetivo.

¿Llega Álvaro Negredo al Cádiz, los hace más sólidos, es tu competencia en ataque?

Toda competencia es buena para mí, es positiva para mí como delantero, a él lo querían traer antes, ya se dio la contratación de él, es un pedazo de delantero que lo miré en Valencia. Para nosotros es un honor tener de compañero a Negredo que jugó en la Selección de España y hay que aprovecharlo, sacarle todo y aprender de él.