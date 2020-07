El mensaje del Choco Lozano a los cadistas: "Estoy orgulloso de mis compañeros y agradecido con la afición"

Tras un año fantástico en el Cádiz, el hondureño Choco Lozano aprovechó el final de la temporada, ya en vacaciones, para agradecerle a sus compañeros y fanáticos del club por el recibimiento que le dieron donde lo hicieron vivir sus mejores momentos en Europa.

El "Choco" quedará en la memoria de los aficionados cadistas, pues con sus 10 goles, ayudó al equipo a volver a primera después de muchos años de intentarlo. Su mensaje ha sido muy comentado por los fans y compañeros del club.

"Un gran logro, después de un año muy complicado por todo lo que pasó a nivel mundial, yo les agradezco a mis compañeros por ese gran esfuerzo que hicieron hasta el final y estoy muy orgulloso de ellos y agradezco a la afición fiel por estar ahí en las buenas y en las no tan buenas, hay que disfrutar de este momento que es único @cadizclubdefutbol. Bendiciones”, escribió Lozano en redes sociales.

El cierre de la temporada no fue el mejor para el Cádiz al perder los últimos tres partidos por lo que no pudieron ganar el título de Segunda División, mismo que fue conquistado por el Huesca, el otro club que logró el ascenso directo. Pero no les importó en la ciudad gaditana, ya habían logrado el objetivo; subir a primera.

Tras su temporada y media en el Girona, ahora Choco Lozano volverá a Primera División con el Cádiz en la próxima temporada. Los aficionados le piden que mantenga el mismo rendimiento en la liga de las estrellas donde enfrentará al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla que tienen grandes futbolistas.