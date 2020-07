La dura advertencia del técnico del Cádiz tras perder los tres últimos partidos: "Esto traerá consecuencias"

Visiblemente enfadado, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, acudió a la conferencia de prensa tras perder el último duelo contra el Albacete y dejó unas palabras que están dando de qué hablar en Cádiz, pues aunque lograron el objetivo de ascender, el equipo se relajó.

En la plantilla del Cádiz milita Antony "Choco" Lozano, hondureño que fue clave para lograr el ascenso marcando 10 goles en la temporada, pero para Cervera, no cayó nada bien ver que muchos futbolistas se relajaron demasiado luego de perder los últimos tres compromisos.

"Le doy muchísimo mérito al ascenso. Muchísimo mérito. No se pueden perder partidos contra equipos que no son superiores a ti. Porque no te ganan ellos y pierdes tú. Yo no estoy dispuesto a perder partidos. Sí a que me ganen, pero no perderlos. Últimamente los estamos perdiendo nosotros. Sé que es el último partido, que nos vamos de vacaciones, pero estoy contrariado con muchas cosas. Tomo notas y luego doy mi opinión en cuanto a muchas cosas y eso es lo que va a pasar”, manifestó el entrenador del equipo gaditano.

Y es que de no ser por el mal momento de sus rivales, el Zaragoza, Almería y Huesca que también perdieron sus compromisos, la historia hubieses sido otra ya que esa mala racha de sus rivales fue bien aprovechada. "No hemos sido capaces de sacar ninguna contra y de los pocos balones que han centrado, lo mismo que pasó en Girona y ante el Fuenlabrada, no lo remata nadie, pero nosotros le damos la oportunidad de tirar un penalti. Para mí eso no es mala suerte, ni acierto del contrario sino cosas negativas".

Luego agregó: "Y esas son las cosas que este equipo no ha hecho nunca y conmigo volverá a no hacerlas. Para eso tendremos que tener a la gente que no haga esas cosas. No me gusta ni en el último partido ni en nada. Estoy enfadado, cabreado y lo digo así. Y que la gente sepa que todo trae consecuencias”.

Choco Lozano ya tiene asegurada su participación en la plantilla en Primera División el próximo campeonato donde firmó tres años de contrato luego de confirmar el ascenso del Cádiz. Pero debido a lo que explicó el entrenador, tras el regreso a la pretemporada a mediados de agosto, las cosas pueden cambiar para muchos futbolistas ya que vendrán algunos refuerzos.