Denil Maldonado será apenas el tercer hondureño en el fútbol de Chile

Honduras tendrá un jugador más en el fútbol de Sudamérica, específicamente en el de Chile, país al que no han ido a jugar muchos compatriotas, de hecho, nada más dos en toda la historia.

Con el fichaje de Denil Maldonado por el Everton de Viña del Mar de la primera categoría del balompié chileno, la cifra de catrachos en aquella liga aumenta apenas a tres.

El primer jugador de nacionalidad hondureña que irrumpió en Chile fue Wilmer Velásquez, delantero que llegó después de demostrar, como tenía acostumbrado, su poderío ofensivo con los blancos del Olimpia.

El 'Matador' jugó en la temporada 1996 con el Deportes Concepción. Con la camiseta del 'León de Collao', que ahora naufraga en la tercera división, Wilmer Neal logró jugar 17 partidos en los cuales anotó 3 goles y sumó además una expulsion. Los goles del hondureño fueron al Palestino (2) y otro al Regional Atacama, equipo ya desaparecido.

BENNETT AÚN ES RECORDADO EN CHILE

Luego, en el 2000, llegaría un viejo conocido dentro del entorno del fútbol sudamericano: Eduardo 'Balín' Bennett. El potente delantero hondureño arribó a Chile como gran fichaje del Cobreloa para el torneo de ese año. Lo hacía con un currículum que lo respaldaba. Campeón en Argentina con el San Lorenzo de Almagro y un título de goleo en la Segunda División con Argentinos Juniors.

Eduardo Bennett dejó muy bien parado el nombre de Honduras en Sudamérica.

Bennett dejó mejores números que Wilmer Velásquez en Chile. En liga pudo jugar 27 partidos y convertir 7 goles, distribuidos así: Everton, Unión Española, Puerto Montt, O'Higgins, Santiago Monring, Osorno y Santiago Wanderers. Mientras que por Copa Libertadores convirtió uno y en torneos de Copa tres, para un total de 11 dianas.

De hecho, Carlos Gómez, estadígrafo del reconocido medio El Mercurio de Santiago, recordó el paso del hondureño por Cobreloa. "Bennett rindió, era mucha potencia, era bueno, no sé por qué se fue, no hay una historia que se haya ido por bajo rendimiento, es un número adecuado en cuanto a goles, me sorprendía mucho, era un tipo musculoso, potente".

DENIL, EL TERCERO EN CHILE

Ahora le toca brillar a Denil Maldonado, que llega al Everton de Viña del Mar luego de un paso infructífero por el Pachuca de México, donde no logró debutar en Liga MX. Este equipo chileno es parte del Grupo Pachuca, por lo que su llegada al equipo de Javier Torrente se decidió en horas.

Maldonado tendrá que buscar destacar a como de lugar para que los Tuzos compren su ficha ya que esa es la intención de enviarlo a Chile, que rinda y después retornar a Hidalgo para ganarse un puesto dentro del club Pachuca.