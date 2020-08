Alex López se sincera en Costa Rica: "Siento que no he dado lo que el aficionado desea de mí"

Previo a la visita ante Herediano, el volante hondureño Alex López abrió su corazón y se sinceró sobre lo que ha vivido en las últimas finales del Alajuelense.

"Ahorita me he apartado un poco de lo que son las redes. Lo que me ha pasado aquí no es para tapar el sol con un dedo, sino que el saber que me han pasado cosas que en realidad me han dolido. Yo sé que no solo a mí sino a todo el liguismo, les ha dolido mucho", inició contando.

El catracho ha recibido críticas por sus errores (erró un penal ante Herediano y perdió un balón que terminó en gol contra Saprissa). Reconoce que no es de hablar mucho, pero que esto le ha dolido.

"Me ha dolido todo lo que ha pasado, pero día con día le pido a Dios que me de las fuerzas la fortaleza, la inteligencia y la capacidad para hacer las cosas de la mejor manera en el terreno de juego. Hasta el último día que pueda estar en la Liga representar bien esta institución y esto no es de venir a caerle bien a alguien sino de resultados y comprendo a la afición", agregó.

Alex López reconoce que no vive el mejor momento y que su equipo tampoco arrancó con pie derecho. Pero la derrota ante Guadalupe los hizo despertar.

"Sinceramente de lo que he demostrado desde que vine aquí a Costa Rica, puedo mejorar mucho. Siento que no he dado lo que el aficionado desea de mí. Un gol, ese pase que les gusta, ese fútbol que he demostrado, pero siento que después de este partido contra Guadalupe nos sirvió a todos. A mí me sirvió mucho porque sabemos que este torneo es corto y todos los partidos que vengan adelante tenemos que ganarlos sí o sí y para poder ganarlos todos tenemos que estar en un rendimiento al 100%", sentenció.

Le gustaría marcharse del club siendo campeón

El mediocampista hondureño sabe que está expuesto a las críticas cada vez que equivoca, pero señala que toma lo bueno de las mismas para seguir creciendo.

"Todo futbolista llega a un punto en su carrera en el que le puede llegar este momento. Yo estoy expuesto a en cualquier partido, juegue bien o mal, a las críticas. Obviamente que de todas las críticas tomo las que me puedan ayudar, pero los errores que he cometido en las finales pasadas, y esto no lo había dicho antes, pero me han dolido mucho porque siento que he cometido errores en los que nadie desearía cometerlos y lastimosamente a mí me ha pasado dos veces".

"Espero que no me vuelva a pasar, que pueda ser campeón este torneo y así poder irme campeón, porque eso es lo que más deseo. Al final hay que darle para delante. Tengo el apoyo de mi familia que me ayuda siempre", concluyó.