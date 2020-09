Tab Ramos sobre el futuro de Elis: "Hay una buena posibilidad de que se vaya al extranjero"

La posible partida de Alberth Elis del Houston Dynamo de la MLS está cada vez más cerca de lo pensado. El delantero catracho ha sido vinculado a numerosos clubes en Europa, pero ahora el que club que toma mayor fuerza es el Boavista de Portugal.

Tras la no participación de Elis en la derrota 2-1 de ayer en el FC Dallas, los rumores de su posible salida incrementan, ya que el atacante no ha participado con la misma regularidad que en el pasado.





Diez se contactó con el jugador y este indicó que su ausencia en el duelo se debía a cierta carga muscular, el propio entrenador del Houston deja claro que el catracho quiere dar el salto a Europa.



"Para ser perfectamente honesto, realmente no estoy seguro. Sé que ayer estuvo medio entrenando. Hay una buena posibilidad de que se vaya al extranjero. Sé que en general eso es lo que quiere".



Esto le dejaría dinero al Houston Dynamo pues se iría al conjunto portugués en venta y no como agente libre si el traspaso se diera en enero. El agente de Alberth Elis ya maneja varias propuestas reales y formales por la “Panterita”, es la del Boavista la que más llena los requisitos y el anunció podría darse dentro de poco.





Albert Elis vive su cuarta temporada con Houston Dynamo y sus números individuales indican que tiene un registro de 35 goles y 28 asistencias en los 92 partidos con esta institución. Por otra parte, a nivel colectivo ganó con el Dynamo una edición de la US Open Cup en la temporada 2017-18.



Con 24 años de edad y 1.80 metros de estatura, Elis podría estar en un momento pleno para emprender el viaje y cumplir su sueño de jugar en Europa. Las siguientes semanas serán claves para conocer el desenlace sobre su futuro.