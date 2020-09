Thierry Henry sobre la expulsión de Romell Quioto: "No entendí la reacción después de marcar un gol"

Thierry Henry, técnico del Montreal Impact tras la aplastante derrota 4-1 ante Philadelphia Union, se refirió a la expulsión del hondureño Romell Quioto que cambió el rumbo del partido.

Fichajes: Jugador de Olimpia pide salir a préstamo y ex del Villarreal llegará a Honduras

El catracho abrió la cuenta al minuto 5, pero 11 minutos después recibió la roja directa por un codazo a un rival.

"No se puede entrenar una reacción, es realmente difícil. Hay que intentar controlarse y Romell no se controló", inició contando en rueda de prensa.

Y agregó: "También fue una falta para él. Realmente no entendí la reacción después de marcar un gol. Estábamos ganando 1-0 y una vez más, tuvimos que pelear con diez".

Henry dejó claro que esto le causó una fatiga y sobrecarga al equipo que al final le terminó pasando fractura.

"Controlamos la primera mitad incluso a las diez, después de eso no defendimos estos dos centros. Una vez más, me hubiera gustado ver el once contra el once, pero nos privamos de eso y lo estamos pagando caro. Este es nuestro cuarto juego en diez días y, por segunda vez, lo estamos jugando con diez".

El francés sabe que no hay tiempo para lamentos, deberá recomponer a su equipo porque el miércoles visitan al New England Revolution.

"Creo que en la segunda parte los muchachos estaban un poco animados, fue un poco duro físicamente. Pero tendremos que seguir adelante porque pronto llegará Nueva Inglaterra y después, los Red Bulls aquí. El calendario es apretado, si nos encontramos con diez en cada partido, no será fácil", cerró.