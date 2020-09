¡Una de cal y otra de arena! Romell Quioto anota golazo de tiro libre, luego se va expulsado

Una de cal y otra de arena. Romell Quioto recordará el juego ante Philadelphia Union pues anotó un bonito gol, pero luego salió expulsado.

Apenas a los cuatro minutos el exHouston Dynamo cobró un tiro libre desde unos 30 metros, disparó con la derecha y la clavó al costado izquierdo del portero... ¡Golazo!

Todo iba bien, Montreal Impact estaba ganando 1-0 a Philadelphia y luego se vino la debacle para el catracho. Se marcaba el minuto 12 cuando Quioto se fue expulsado de una manera un tanto ingenua y que comprometió a su club.

El catracho disputaba el balón y terminó dándole un codazo a su adversario, en este caso a Mark McKenzie. La acción fue revisada en el VAR y el árbitro no dudó en sacarle la roja de forma directa.

La diana es la sexta de la campaña para Romell Quioto, pieza que ha venido en buen nivel con el equipo de Thierry Henry y que se ha catapultado como titular indiscutible.

De esta forma el “Romántico” se perderá el encuentro del miércoles ante New England Revolution y estaría volviendo el domingo para medirse al New York Red Bulls, si es que la MLS no le pone un castigo adicional por el tipo de falta.

En las redes sociales de Philadelphia Union hubo una especie de mofa contra Quioto pues escribieron “hasta la vista, baby”, famosa frase de la película Terminator, adjuntando el video de la expulsión. El partido lo terminó ganando Philadelphia con marcador de 4-1.

LO QUE PUSO PHILADELPHIA EN SUS REDES: