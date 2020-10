Bryan Acosta con FC Dallas en la MLS: "Quiero que mi nivel siga creciendo"

La temporada regular de la MLS ha continuado su curso y el FC Dallas persiste en su intento de conseguir el ascenso en la tabla de la Conferencia Oeste, luego de empatar 2-2 en su último encuentro en casa ante Columbus Crew.

Ahora el próximo enfrentamiento del cuadro texano será contra el archirrival, Houston Dynamo, en el clásico de la región, y que verá acción del hondureño Bryan Acosta, quien compareció en conferencia de prensa vía Zoom y DIEZ estuvo presente.

Acosta describió las sensaciones del FC Dallas previo al compromiso del miércoles en el BBVA Stadium del Houston Dynamo, pese a que el cuadro naranja no atraviesa un buen momento.

"Es un partido bonito, los partidos que ya hemos jugado contra ellos han sido partidos muy buenos, muy disputados. En este tipo de partidos no hay que ver la clasificación, si ellos están mal o están bien. Es un clásico, cualquiera lo puede ganar. Nosotros vamos a intentar ganarlo, vamos a ir por el partido porque eso nos proponemos el día a día", inició con su discurso Bryan Acosta.

Continuó diciendo: "Con la dinámica que venimos de hacer buenos partidos aquí en casa y afuera, esperamos que el miércoles podamos sumar de a tres. No nos fijamos mucho en la parte futbolística de ellos, si pasan un mal momento se olvidará porque es un clásico, un partido aparte. Los dos vamos a querer ganar, esperamos que nosotros salgamos victoriosos al final del partido y que el resultado nos favorezca a nosotros."

La pandemia del coronavirus ha trastocado los planes del mundo en general, incluidos los de la MLS, y eso ha provocado que el calendario de partidos sea más complicado.



"Ha sido un poco difícil porque estar jugando tres partidos cada semana, tenemos que estar muy bien físicamente. El regreso a la pretemporada que hemos tenido, hemos hecho buenos trabajos, el preparador físico ha trabajado bien, el cuerpo técnico ha trabajado bien en lo futbolístico. Nos cuesta un poco al final de los partidos porque estar jugando a mitad de semana y fin de semana es un poco agotador."

Siempre con el mismo tema, Acosta hizo hincapié en el trabajo realizado y en lo que deben hacer como futbolistas profesionales.

"Tenemos muchos partidos encima, muchos partidos seguidos pero para eso somos profesionales, hay que cuidarse y descansar lo más que podamos para que llegue el día del partido y estar listos, y que el cuerpo técnico cuente con nosotros al cien por ciento."

Además le hicimos la consulta sobre un análisis personal desde su llegada a la MLS en la campaña anterior.



"El año pasado tuvimos un año bueno, no uno espectacular porque clasificamos a los playoffs pero nos eliminaron en la primera ronda. Me sentí muy a gusto, he venido aquí para seguir creciendo, seguir aprendiendo de mis compañeros como personalmente y creo que no ha disminuido mi fútbol. Cada día trabajamos para seguir mejorando, la liga cada partido exige más. Ahora este año ha sido difícil por los partidos que hemos tenido, por lo de la pandemia se ha retrasado."

Bryan Acosta respondió vía Zoom a las interrogantes sobre su actualidad en la MLS.

El mediocampista hondureño aseguró también que en la recta final de la temporada se siente con mucha más fuerza.

"Hemos tenido tiempo de pretemporada, partidos que no hemos podido jugar pero ya estamos poniéndomos a ritmo, ya casi al final de temporada venimos agarrando un buen ritmo de fútbol, en los partidos lo hemos demostrado. En este partido que pasó, realizamos un buen partido tanto lo grupal como personalmente. Cada día tratamos de seguir mejorando más y seguir mostrando un buen nivel, que el profe siga contando con nosotros y que mi nivel siga creciendo."

Acerca de una posibildad de regresar al fútbol europeo, donde dejó una buena impresión cuando fue parte del Tenerife de España, Acosta confesó:



"Yo trabajo y Dios es el que pone las oportunidades, nosotros trataremos de hacer las cosas bien. Hoy estamos aquí en el FC Dallas, nos dedicamos 100% al FC Dallas, nada más tratar de hacer las cosas bien y Dios quiera que sigamos adelante y que podamos seguir creciendo en lo futbolístico y en lo grupal."

Elogios de Luchi González para Acosta

Por su parte, el entrenador del FC Dallas, Luchi González, se rindió en elogios hacia Acosta por su forma de jugar, pese a que en 2020 estuvieron mucho tiempo sin actividad.

"Bryan es un jugador muy importante para nosotros, jugó un partido muy positivo el último contra Columbus, está volviendo con su ritmo regresando de su lesió, regresando de suspensión. Ha sido un año muy difícil para todos los equipos, ha sido un año muy difícil para nosotros. Había una interrupción en nuestro ritmo, confianza, estilo de juego y poco a poco vamos a ir recuperando esas cosas."

También destacó las cualidades más notorias del volante catracho cuando pisa el terreno de juego.

"Lo veo mejorando y mejorando, Bryan es importante en ese proceso, cada vez que está en la cancha con nosotros sabemos que va a dar mucha energía, mucha intensidad, muy bien en la presión, calidad con la pelota y mucha positividad en su actitud y compromiso al equipo. Lo mismo que ves con la Selección, apreciamos mucho lo que él puede hacer por nosotros y el partido contra Dynamo tiene compañeros de Bryan, aunque jueguen o no, o sea va a haber cosas de incentivos personales para él, para ganar también."