Roger Espinoza y su dolor al ver inundaciones en Honduras: “El huracán terminó de destruir todo”

Roger Espinoza, jugador del Sporting Kansas City de la MLS, brindó este día una conferencia de prensa donde explica de qué trata la iniciativa de ayudar a los damnificados de Honduras por el huracán Eta.

La campaña fue viralizada mediante las redes sociales de la MLS y el Sporting Kansas City, esto porque ha sido Roger Espinoza quien tuvo la iniciativa de montar dicha campaña.

Con respecto a la iniciativa, inició contando: “Solo somos los jugadores de la MLS, sé que individualmente algunos de mis compañeros hondureños están ayudando. Pensé en esta iniciativa y primero llamé a Maynor, la idea es tener a los jugadores de la MLS y hacerle un poco de presión a la liga si así se puede decir. La liga se prestó para poder ayudarnos, yo miraba que las redes sociales internacionales no estaban dándole seguimiento a lo que estaba pasando en Honduras y por eso pusimos a los jugadores juntos para que le llegue a la prensa internacional”.

Y agregó: “La liga para nosotros es lo más importante porque es quien tiene la conexión con la gente de medios internacionales, la parte de prensa de ellos me ayudó mucho en parte de la organización, están ayudando mucho. La liga me dio el puente para hacer esto con los jugadores hondureños”.

OTRAS DE ROGER ESPINOZA:

QUÉ LE MOTIVÓ: “Lo que a mí me motivó a hacer esto es que somos hondureños y sabemos de los problemas que hay en Honduras, empecé a obrar un plan y surgió esta idea, en Honduras no hay mucha gente con dinero y sabíamos que internacionalmente había que pedir ayuda, doy gracias a la liga y los jugadores de la selección”.

LO QUE DIJO BONIEK GARCÍA: “No me meto mucho en cosas de política, pero nosotros tenemos que cambiar al país solos, si ponemos nuestro granito de arena podemos salir adelante, aquí no es de estar peleando porque lo más importante es sacar a Honduras adelante”.

JUGADORES DE OTROS PAÍSES HAN AYUDADO: “Tengo información de muchos jugadores y me han caído muchos mensajes de cómo pueden ayudar, de todos los jugadores que hay en la liga y dueños de equipos ha llegado una gran ayuda, les doy las gracias porque sabiendo el problema humanitario es de hacerlo rápido. Honduras queda en el olvido como suele pasar muchas veces”.

IMÁGENES QUE VIO Y LE DOLIERON: “El huracán terminó de destruir todo, hay mucha gente que me pasa videos de cuando están arriba de sus casas. Hay uno de un periodista que va por en medio de las calles y la gente está 'guindada' de sus casas, es la gente de uno y viendo problemas económicos junto a la pandemia a uno lo llena de tristeza”.

DETALLES DE LA CAMPAÑA: “Yo sé que la campaña va a estar ahí por varios días, el video ha salido muy rápido y escogimos algunas fundaciones para que otras fundaciones internacionales se unieran a la causa en Honduras. Yo conocía a varias organizaciones que han trabajando en Honduras, la ayuda irá llegando de manera inmediata y me han comentado que ha habido muchas donaciones. Son organizaciones de las cuales he formado parte. Hay jugadores que tienen organizaciones ya, pero tal vez no están registradas en Honduras, por eso escogimos algunas que tal vez ya tienen logística. Maynor y Elis tienen organizaciones, pero con ellos falta. Trabajamos también con la Operación Frijol, yo en lo personal me junto y hago campaña con otras organizaciones, estoy estudiando para algún día llegar a esa etapa”.