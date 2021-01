Agenda legionarios: Choco ante Sevilla, Elis contra Sporting y dos catrachos por la final en El Salvador

Los futbolistas hondureños que militan en el extranjero tendrán mucha actividad desde tempranas horas de este sábado. Todo inicia en LaLiga de España donde Antony “Choco” Lozano estará enfrentando con el Cádiz al Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán a las 9.00 de la mañana.

Por la noche habrá un bonito y entretenido partido en el que el volante Alex López, volverá al torneo liguero tras el éxito internacional donde eliminaron al Olimpia y son finalistas de la Liga Concacaf, estarán enfrentando a los “Toros” del San Carlos a las 7.00 de la noche.

Ver. CHOCO LOZANO SE RECUPERA Y ENTRA EN LISTA ANTE SEVILLA

El domingo será un día muy movido. Roger Rojas buscará seguir aumentando su racha con el Sport Cartaginés que se mide al Limón a las 3.00 de la tarde. Y media hora más tarde, en El Salvador, los hondureños, Ovidio Lanza y Árnold Meléndez, juegan con el Jocoro la semifinal de vuelta frente al Águila de San Miguel.

El lunes es el turno de Bryan Róchez con el Nacional de Madeira en la primera de Portugal que enfrenta nada más y nada menos que al histórico Benfica. El partido es a las 11.00 de la mañana. Al día siguiente será el turno de Alberth Elis y Jorge Benguché que con el Boavista buscarán salir de los últimos lugares frente al Sporting de Lisboa.

AGENDA DE LEGIONARIOS

España - Sábado 9.15 am Sevilla vs Cádiz (Choco Lozano)

Italia - Sábado 7.00 am Frosinone vs Reggina (Rigoberto Rivas)

Costa - Rica Sábado 7.00 pm Alajuelense vs San Carlos (Alex López)

Grecia - Domingo 6.45 am Ergotelis vs Levadiakos (Alfredo Mejía)

Portugal - Domingo 8.00 am Chaves vs Arouca (Jonathan Rubio)

España - Domingo 5.00 am Alcoyano vs Orihuela (Jona Mejía)

España - Domingo 6.00 am Tamaraceite vs Balona FC (Bryan Barrios)

Angola - Domingo 8.30 am Sagrada Esperanza vs 1 de Agosto (Bryan Moya)

Costa Rica - Domingo 3.00 pm Cartaginés vs Limón (Roger Rojas)

El Salvador - Domingo 3.30 pm Águila vs Jocoro (Ovidio Lanza y Meléndez)

Portugal - Lunes 11.00 am Benfica vs Nacional (Bryan Róchez)

Portugal - Martes 3.15 pm Boavista vs Sporting (Alberth Elis y Benguché)