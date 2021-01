Clayvin Zúniga: "India tiene nivel de fútbol arriba de El Salvador y también se puede decir que de Honduras"

El delantero hondureño Clayvin Zúniga vive un momento dulce con el Churchill Brothers de la Ligue I de la India. Con cuatro goles en las primeras cuatro fechas es el líder de la tabla de artilleros y habló con DIEZ de lo que está viviendo.

En noviembre viajó al país asiáticos con una maleta llena de ilusiones y la incertidumbre de lo que podría ocurrir y en dos meses ya está dando de qué hablar.

El exatacante del Real España, Savio y Municipal Limeño contó detalles de la cultura india y la sorpresa que se llevó con las canchas y la gente del lugar. ¿Sueña con la Selección de Honduras? Lo que nos dijo.

Cuatro goles en este arranque de partido ya te tienen liderando la tabla de goleadores. ¿Esperabas iniciar así?

Gracias a Dios hemos tenido un buen inicio de torneo después de estar parado de marzo de 2020 y volver a ver acción en enero de este año fue complicado por lo que se vivió al inicio de la pandemia. Entrenos y el volver a tener actividad fue difícil, pero gracias a Dios a pesar de no tener tantos partidos de preparación y el poco tiempo me he logrado adaptar rápidamente. Las cosas han salido bien a nivel personal y colectivo, algo que me tiene contento.

¿Cuántos goles te has propuesto marcar?

Siempre hay números que andan en la mente de uno, pero decir cuántos goles tengo pensado este torneo es difícil. Siempre me ha gustado que sea algo sorpresivo para mí llegar al final y hacer un resumen de lo bueno y malo, que sea sorpresiva la cantidad de goles y asistencias. Ya para el siguiente torneo tratar de seguir creciendo.

¿Las canchas y el fútbol de la India son como lo imaginaste?

El nivel de la Liga es muy bueno, es un país bastante actualizado en el tema de fútbol. Tienen canchas y estadios de primer nivel, a pesar que este momento el torneo se está realizando en una sola ciudad; Calcuta, que cuenta con tres estadios con canchas de nivel profesional. Da muy buena imagen este país en el tema futbolístico, la One Ligue y Super League cuentan con alto nivel de infraestructura. No me quejo, es un nivel que está por arriba al de El Salvador y se puede decir que también al de Honduras. Hay jugadores de muchos países.

¿Cómo se dio tu llegada a la India?

Hubo una persona que se contactó conmigo sin ser representante legal, me habló de la propuesta de venir y en ese momento comenzaron a trabajar mis neuronas. Platiqué con mi pareja sobre esto y concluimos que iba aceptar la propuesta, así inició esta aventura. Gracias a esa persona se generó este viaje.

¿Cómo haces con el idioma para comunicarte con tus compañeros?

Aquí se habla el inglés y el hindi. Al inicio me costaba un poquito, pero me he adaptado al idioma. Algo que me ha ayudado es que el técnico es argentino-españól, el preparador físico es mexicano y eso juega a favor. Pero con los compañeros he aprendido a comunicarme, cada vez aprendo un poco más del idioma y me alegra porque es difícil solo escuchar y escuchar sin poder participar. Lo veo como un reto aprender el idioma, poder comunicarme con ellos y hacer correcciones dentro del terreno de juego, en el fútbol es importante la comunicación. Me he propuesto y vamos por buen camino.

¿Qué comidas has probado ya en la India?

Con eso no tengo problemas. Vengo de un lugar humilde; la Barra del Chamelecón y crecí comiendo lo que se cosechaba; arroz, frijoles, papa, yuca, maíz. Me suelo adaptar con mucha facilidad, acá es el arroz, pescado, pollo. Lo preparan de otra forma, pero es lo mismo con verduras y vegetales.

¿Cómo es la ciudad de Goa, de donde es el equipo, y qué te ha gustado de ella?

La ciudad de Goa me recuerda mucho a Puerto Cortés, Travesía, Baja Mar y Zambo Creek, de donde es mi familia materna. También lo que es la barra del Chamelecón, es una ciudad igual con muchas playas, clima similar al de Siguatepeque. He visto cosas bonitas, la cultura me ha llamado mucho la atención. Personas muy humildes que buscan siempre la comodidad, la forma de ser en este país.

¿Qué costumbre del lugar te han llamado la atención?

Que muchas personas son muy humildes. Me llama la atención que a ellos no les importa como andás vestido. No te quedan viendo de pies a cabeza para ver si andás unos zapatos Gucci o camisa Louis Vuitton. La gente acá piensa distinto, lo que les interesa es andar cómodos, no les importa ir a un centro comercial en chancletas. En Latinoamérica es distinto; allá algunos prefieren andar un par de tenis fiados y estar con deudas en la espalda. Aquí no importa si andan carro del año o no, lo que quieren es un medio de transporte y siempre económico. He visto doctores con sus trajes y en los hospitales andan en sandalias.

Goleador en El Salvador y ahora en India. ¿Crees que merecías otra oportunidad en Liga Nacional?

Cuando hay deseo uno aspira siempre a más en el fútbol. A experiencias nuevas. En Honduras participé con algunos equipos, luego se me abrieron las puertas en El Salvador de una manera que ni yo esperaba. Llegué a prueba al Municipal Limeño cuando el presidente no quería que llegara, no querían verme. Fui por unos amigos que viven en Estados Unidos que hicieron la batalla, llegué y el segundo día de entrenamiento todo cambió, me llevaron el contrato para que lo firmara. Ahora ya tengo un nombre en esa liga, pero siempre he buscado cosas más grandes, cosas importantes en mi carrera para tener una historia que contar a mis hijos y que mi familia se sienta orgullosa de lo que uno puede lograr. Marqué muchos goles en El Salvador, pero ahora estoy en una liga distinta con otro nivel, con canchas diferentes y nuevo estilo de vida, pero extrañando mi tierra, mi cultura y todo.

¿Con 29 años, sueñas con la Selección de Honduras o es algo que ya no está en tu cabeza?

Siempre me ha gustado trabajar duro para dar lo mejor de mí. Una vez un entrenador dijo no hay que dejar de trabajar como niño para rendir a un buen nivel, me gustó y siempre he tratado de implementarlo. El deseo siempre está, pero no depende de mí. Yo trabajo para rendir en la institución que represento, aportar y lograr resultados positivos. Los llamados dependen de los visores.

¿Te han pedido recomendaciones de jugadores?

Apenas tengo dos meses acá, es mi primer torneo en esta liga. Pero siento que la mejor recomendación es hacer un buen trabajo, dejar una buena impresión y que sepan que en Latinoamérica hay un país que se llama Honduras que tiene jugadores que valen la pena, eso se logra con trabajo. Así como en El Salvador, que habían llegado hondureños, pero no se hablaba de muchos, ahora hay varios jugando por allá. De hecho, en el equipo donde estaba me han preguntado por jugadores hondureños y ese es el mejor recomendación, hacer un buen trabajo y dar lo mejor de uno como profesional.