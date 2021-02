El nuevo Alex López: Los secretos para que el hondureño se haya reiventado y brille en el Alajuelense

Alex López llegó a la Liga Deportiva Alajuelense en un momento que el equipo no ganaba nada. Sus proyectos se derrumbaban. Junto a Roger Rojas y Luis Garrido, comenzaron a jugar bien, llegar a instancias finales pero el campeonato se les negaba. Eso fue acumulando muchos anticuerpos que algunos aficionados y periodistas comenzaron a cargar contra López.

El volante hondureño debutó con la Liga el 19 de enero del 2018 frente al Pérez Zeledón en el estadio Keylor Navas. Tuvieron que pasar cinco torneos de fracasos. A medida que pasaban y pasaban, los campeones eran el Herediano y Saprissa. Alajuelense se tenía una maldición, en el partido clave se caía. La prensa tica no perdonaba a Alex y llegaron a etiquetarlo como el jugador que se escondía en partidos grandes.

Pero lejos de esconderse, el futbolista fue acumulando todas las piedras que le lanzaron para hacer un muro, al cual se subió cuando llegaron los éxitos y ahora, desde arriba mira cómo los que una vez los criticaron, siguen abajo y el se mantiene liderando un proyecto que ya está dando frutos.

Llegó el coronavirus y el torneo se detuvo dos meses. En mayo retornaron. López volvió a buscar con ansiedad esa final en el Clausura 2019, pero nuevamente tocó el piso. Pero seis meses después todo cambió y lo que tanto buscó se le cumplió.

Alex López explotó futbolísticamente en este último año y lógicamente hay motivos puntuales para ese cambio radical en su rendimiento. Conversamos con varios personajes ligados a la Alajuelense y del entorno más cercano al jugador para poder entender cuáles han sido las claves de que su nivel subiera de manera brutal y se convirtiera en una pieza fundamental para el Alajuelense en esta última temporada y en el presente, además de uno de los mejores mediocampistas del área actualmente.

LOS SECRETOS DE ALEX LÓPEZ

1 LA LLEGADA DE BRYAN RUIZ Alex López y Bryan Ruiz celebrando un gol con el Alajuelense. En el Apertura 2020, Alajuelense le abrió las puertas a su capitán, Bryan Ruiz, el jugador que venía de brillar en Europa y jugando en los mundiales del 2014 y 2018. Su llegada le hizo hacer una mejora esencial. Javier “Sheriff” Delgado, entrenador y exjugador del Alajuelense, uno de los que mejor conoce al club, explicó que la llegada de Ruiz, liberó a López y lo hizo que se sintiera más cómodo en el campo y su volumen de juego aumentó de manera sustancial. “Con la llegada de Bryan Ruiz, Alex pasó de ser un 10 a ser un 5. Ahora baja a la defensa a recuperar balones. Ambos jugadores se complementan y hacen que el hondureño se haga un jugador más completo. Carevic le dio un cambio de posicionamiento que lo desahogó de la responsabilidad de manejar al equipo”, explicó. Por su parte, el reconocido periodista tico, Everardo Herrera, explicó que: “Con la llegada de Ruiz, los focos se fueron con él y la mochila que cargaba solo López, ahora la comparte con Bryan, ambos hacen una dupla muy efectiva en el mediocampo”. Agustín Lleida, gerente deportivo del Alajuelense, también comentó sobre este hecho puntual que ha ayudado mucho a Alex López. "En lo mediático a lo mejor la llegada de Bryan lo que hizo fue que a Alex se le quitara mucha responsabilidad. Se habían perdido campeonatos y toda la presión caía sobre él, con la llegada de Bryan esos focos se apartan de Alex y pasan sobre Bryan y Alex juega con mucha más tranquilidad y está haciendo un trabajo enorme". En el pasado campeonato fue el mejor volante del torneo, el más efectivo en los pases, máximo asistidor del torneo con nueve y lo llamaron “el arquitecto”, pues tuvo una eficacia del 89% de los pases que filtró.

2 EL RESPALDO DE SU FAMILIA Alex López cuando fue presentado con el Alajuelense junto a su hermosa familia. El futbolista hondureño reconoció que en esos momentos cuando las críticas aumentaron, se reconfortó con los suyos. El volante se convirtió en padre por segunda vez y eso le dio una mayor fortaleza mental. “Mi familia ha sido fundamental, me siento muy bien, con una mayor madurez”, reconoció recientemente Alex. Tras su nivel excepcional, llegaron las ofertas de otro países por López, pero con el rendimiento que está mostrando, los rojiblancos renovaron su contrato por tres temporadas más. Agustín Lleida explicó a DIEZ también una de las razones por las que a López se le mejoró el contrato y se le dio largo. “No fue fácil porque a Alex siempre mucha gente de fuera del país lo ve por las condiciones que tiene, pero él sí me ha manifestado y también su familia que está feliz en Costa Rica. De ahí nos agarramos, tuvimos varias ofertas de negociación con él, de diferentes métodos y al final conseguimos llegar a un acuerdo. Creo que para ambas partes es muy bueno y feliz que pueda continuar aquí con nosotros”.

3 MÁS MADURO, RECUPERÓ CONFIANZA Y SEGURIDAD Alex López por fin pudo ganar la Liga con Alajuelense, a las semanas se alzó también con la Liga Concacaf. Uno de las personas que conoce muy bien a Alex López y que ha contribuido en su preparación, sobre todo física, es el Preparador Físico del Alajuelense, Juan Carlos Herrera, quien nos detalla aspectos fundamentales para el alto rendimiento del catracho. “El cambio no se le ha visto solo en lo físico, él siempre ha sido una persona muy profesional, muy fuerte, pero sí su madurez futbolística es muy notoria. Este es el cuarto torneo que tenemos y sí es muy notoria esa madurez que torneo a torneo ha ido creciendo, hay algo muy importante, y creo que él lo ha mencionado, me parece que la confianza y seguridad que le ha dado Bryan Ruiz desde la llegada y compartir la media cancha con él también es un plus que a Alex le ha ayudado demasiado", expresó Herrera.

4 MEJORÓ SU PESO Y ALIMENTACIÓN El preparador físico del Alajuelense reconoce que Alex mejoró mucho su condición física. El rendimiento intermitente que venía mostrando Alex López hace un poco más de un año, también tenía otro factor culpable y ese es que su peso se había visto afectado por diversos motivos. “Alex sí estaba un poquito... tal vez no fuera de forma, pero sí con sobrepeso, costó en algún momento desde nuestra metodología que es muy integral, pero él como jugador y profesional entendió qué es Alajuela y los retos que significaba”, aseguró Juan Carlos Herrera, quien tiene cuatro torneos trabajando con el catracho. La alimentación es algo que Alex le pasó factura en el pasado cuando estuvo en la MLS con el Houston Dynamo, fue uno de los factores más determinantes para que no lograra destacar, tal y como él mismo lo confesó en su momento. El tema de su peso también estuvo amarrado al cambio en ciertos hábitos de alimentación para López. “No lo tengo con cierta certeza o seguridad porque evidentemente no vivo con él. Yo lo dirijo a él dos horas, después él tiene el resto de su día libre, con su familia, lo que él quiera hacer, uno siempre confía en el jugador”, explica Herrera. Alex lleva un régimen controlado por una nutricionista en el Alajuelense y otra en la Selección Nacional de Honduras, que en base a los datos que les arroja cada estudio, trabajan con él para mejorar cada día su condición. “Hemos ido detallando algunas cosas, después de vacaciones otra vez, los días libres ahí aprovechó, tenía días de no estar en Honduras y comió baleadas, yo sé lo que es eso (risas), es muy rica, una baleadita, un pollito chuco, olvídese”, enfatizó Herrera, pero también dejó claro que Alex en su tiempo libre, tiene límites y que ahora los maneja de mejor forma. Es evidente que el catracho ha seguido al pie de la letra las recomendaciones de las personas encargadas de vigilar su peso, y que parte de su profesionalismo es poder ocuparse de un tema que es clave para que rinda bien y sea constante. “Soy consciente que él ha sido muy profesional y que de alguna manera ha cambiado algunos hábitos que a la postre evidentemente han dado resultados distintos”, asegura su Preparador Físico.

5 PASÓ DE SER “10” A CONVERTIRSE EN UN “5” Alex López pasó de jugar como volante ofensivo a ser un recuperador y distribuidor de juego. Su posición en el campo ha cambiado totalmente. Andrés Carevic, técnico del Alajuelense, vio una oportunidad de mejora con el volante catracho. Lo retrasó algunos metros, dejó de ser el típico “10” y se convirtió en un “5” de oficio. Sobre esto, nos da fe Everardo Herrera, reconocido periodista tico que da seguimiento al funcionamiento de Alex en cada juego que disputa con el Alajuelense: "El mejor Alex López que he visto, es el jugador más importante de la Liga. Muy diferente al de antes, es protagonista, el número uno en asistencias. A Carevic le gusta jugar 4-4-2 o 4-4-1-1, pero resulta que encontró en Alex jugando de "5" y le funcionó, además Bryan Ruiz lo complementó bien. Le está sacando provecho a lo que él sabe. Desde esa posición asiste bien, tiene mejor visión de campo y es más efectivo".

Ese cambio de posición para Alex López ha sido beneficioso y su técnico Andrés Carevic lo ha podido dosificar de buena manera para que rinda cada vez mejor.

6 UN JUGADOR POLIFUNCIONAL PARA CAREVIC Andrés Carevic, DT del Alajuelense, confía mucho en Alex; es de los referentes. Agustín Lleida, con quien Alex López mantiene una estrecha relación, no solo porque es el gerente deportivo del Alajuelense, sino por su amistad que les une fuera de lo deportivo, también nos confirmó otros aspectos que, desde su óptica, le ayudaron mucho al volante hondureño, a mejorar su nivel. "Es muy importante como lo es para todos. Es fijo en los onces de Andrés Carevic, le tiene mucha confianza, ha jugado en varias posiciones, jugó en un principio como un jugador ofensivo, como un 10, como un mixto, y cuando el equipo lo necesitó como un 5, con un perfil diferente al que era Luis Garrido en su tiempo, pues se supo adaptar perfectamente y creo que es la posición en la que más lo he visto rendir, es inteligente, tiene un buen pase largo, pone a correr a nuestros extremos y delanteros con mucha facilidad, a la hora de sacar la pelota, dificulta mucho, sabe apretar, sabe salir entre los centrales, sabe hasta dónde girar, no se complica en la salida, nos ha ayudado mucho en esa parte y en su nuevo rol dentro del campo", analizó Lleida.

7 MENTALMENTE FUERTE Agustín Lleida recientemente renovó por tres años a Alex López en el Alajuelense. Alex López sufrió mucho tras cada fracaso acumulado con el Alajuelense, tuvo una lucha interna por varios meses para poder salir y resurgir como figura en uno de los históricos clubes del fútbol de Costa Rica. "Las finales fueron un golpe para todos, para Alex, a partir de ahí podía bajar los brazos y buscar una salida en el extranjero porque tenía posibilidad de salir, sin embargo, su prioridad fue quedarse aquí y poder levantar esa copa que para toda la afición de La Liga era muy importante. Permaneció en los momentos difíciles, pudo salir adelante y sacó el carácter. Conseguimos estos dos títulos que le dieron mucha confianza de cara a lo que viene”, explicó Lleida, quien cree que ahora vemos a un Alex más fuerte mentalmente.

8 SU COMPROMISO CON EL CLUB “MANUDO” Perdió dos finales pero eso no lo amilanó, se quedó por compromiso y levantó la 30. Alex López acaba de renovar por tres temporadas con el Alajuelense. Permanentemente se referido a su amor y compromiso con el club. Agustín Lleida lo reafirma: "Él si no quisiera jugando aquí no estaría, nosotros no tendríamos cómo retenerlo si él hubiese priorizado otra parte como la económica, si lo hubiese hecho, no estuviera jugando en Costa Rica y por eso estamos muy agradecidos y toda la afición que le haya tomado tanto cariño a la institución y que cada semana nos represente en la cancha. Ha tenido interés en Asia, Perú, en Tailandia, han sido continuos los acercamientos por Alex, pero él ha decidido seguir acá por la estabilidad que tiene con su familia en el país, el cariño que le tenemos todos dentro del club y eso habla como lo que es Alex, que es un tipo trabajador, alguien de familia y que le gusta hacer bien las cosas. Tiene mucha fidelidad al Alajuelense", expresó sobre esta clave, que completa una serie de elementos que han transformado a Alex López en un jugador de alto rendimiento para el Alajuelense de Costa Rica.

9 UN BUEN CONTRATO Alex López es de los mejor pagados del Alajuelense. Tuvo ofertas para irse a Asia, pero se quedó. El mediocampista, quien en junio cumplirá 29 años, no solo está feliz con el momento futbolístico que atraviesa, sino también se siente valorado desde lo económico. Según pudo conocer DIEZ, el hondureño logró un muy buen acuerdo para renovar con Alajuelense, lo que lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagados en Centroamérica.

EL DATO

En sus tres años vistiendo la camisa del Alajuelense, el hondureño Alex López ha disputado 136 partidos con los “manudos”, de esos, 131 en la liga y cinco a nivel internacional. Además, ha marcado 19 goles, 18 en el torneo local y uno en la Liga Concacaf. A pesar de ser volante, marca seis goles por año.