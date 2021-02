Héctor Martínez, el hondureño que milita en la Sub-21 del Leganés y sueña por subir al primer equipo

Orgullosamente oriundo de la colonia Satélite en San Pedro Sula, un hondureño de 20 años está dando de qué hablar en la institución del Leganés en España, donde desde hace tres meses ha destacado y recientemente fichado un contrato de vinculación.



El conjunto de Madrid disputó las pasadas cuatro campañas en La Liga, pero en la última descendió a Segunda División donde actualmente se encuentra en la cuarta posición con tres unidades debajo de los puestos directos hacia el ascenso.

En la categoría previa a subir al primer equipo del Leganés, se encuentra Héctor Martínez Jr, un mediocampista ofensivo que llegó a la escuadra pepinera en noviembre por medio de una prueba semanal donde mostró lo necesario para quedarse en una institución que se perfila a subir al fútbol de primera categoría en Europa.

Héctor Martínez Jr. tiene 20 años y recién firmó un contrato de vinculación con el CD Leganés.





“Mis padres son de Yoro, pero yo me críe en San Pedro Sula donde residí casi 11 años en la colonia Satélite. Ahí me integré desde los nueve hasta los 15 años en la academia del Gallo Mariano donde me formé inicialmente para convertirme en el jugador de hoy, en la cancha de la Villeda Morales fue el lugar donde todo nació”, comentó Héctor en una plática con DIEZ.



Martínez arribó a España en 2015 en una visita casual a su familia, sin embargo, esta se eternizó y el sampedrano se quedó en Barcelona donde al principio la adaptación no fue nada fácil, pero terminó acostumbrándose no solo a la ciudad, pero al país y alrededores.



“En primera instancia el acoplamiento fue difícil, el frio es un factor que hasta el día de hoy me causa problemas, pero cuando llegué a España junto a mi familia decidimos que debía darle una oportunidad al fútbol. En Barcelona estuve tres años en la academia Cosecha Mundial Fútbol para luego marcharme hacía Andorra donde jugué un año en el CE Carroi de la Primera División del país y crecí tanto como futbolista que ahora residó en un equipo reconocido en el país donde estoy desde hace tres meses”, dijo Martínez.

Martínez disputó juegos profesionales de Liga y Copa en Andorra.





Juega en la Sub-21 del Leganés

En primera instancia, un hondureño estuvo a punto de amarrar a Héctor Jr. en un equipo de la tercera categoría del país, pero finalmente la situación se dio vuelta y optó por una prueba en el Leganés, donde solo le bastó una semana para ser considerado como el material que la institución requiere.



“Mi padre enlazó una serie de contactos para poder llegar acá, entre ellos un compatriota con el cual tuve la oportunidad de fichar por el Alcorcón de Segunda B, sin embargo, él me brindó el contacto del Leganés y me pronuncié para que me dieran una semana de prueba en noviembre donde ellos me evaluaron y al concluir me dijeron que podía dar la talla en el equipo”, relató Martínez.



El sampedrano ya tiene la ficha del conjunto madrileño, pero aún debe trabajar para convertirse en jugador del primer equipo. Actualmente tiene actividad con la Cantera Pepinera en la escuadra Sub-21 donde ha disputado los dos primeros partidos de temporada repartiendo un doble de asistencias.

El sampedrano mantiene una buena relación con sus entrenadores y compañeros en el CD Leganés.





“Hace un par de días firmé un contrato para vincularme al club y poder jugar en la liga de mi categoría, ahora lo que falta es el contrato profesional que en cualquier momento se puede dar dependiendo de mi rendimiento. La meta es subir al primer equipo, es para lo que trabajo y para lo que me entrenan, tengo lo necesario para poder lograrlo”, confesó.



“Desde que estoy aquí me han notado una mejoría grande, cada semana me comentan algo nuevo y bueno que he hecho, espero que poder ascender aún más. Recientemente he jugado como medio creativo, pero también por la banda, soy un '10', '8' y hasta '6'. Mis mejores virtudes son la visión, agilidad y el tiro a puerta”, describió el sampedrano.



No ha recibido llamados de Fenafuth

Héctor Martínez Jr. aún no está en la mira de la Federación, pero tras el seguimiento que ha hecho el entrenador de la Selección Nacional, Fabián Coito, a joyitas hondureñas que militan en categorías inferiores en Europa, brindada esperanza al jugador del Leganés que la oportunidad puede llegar.



“Que yo tengo conocimiento, de Honduras nadie ha intentado comunicarse conmigo, es algo que tal vez mi padre pueda saber ya que es información que no manejo al cien por ciento, pero de haber sucedido sin duda me lo habría hecho saber”.

“Poder vestir la camisa de la 'H’ es la razón por la que me dedico al fútbol y es el sueño de mi vida. Sin embargo, la oportunidad llegará cuando tenga que llegar. De Honduras siempre estoy pendiente, soy Real España de corazón y mi máximo ídolo es Carlos Pavón por su clase y calidad, aunque Carlo Costly es otro de mis referentes por su autoridad y garra”, cerró Martínez Jr.