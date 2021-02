Kevin Álvarez, el lateral que busca rescatar Fabián Coito en Honduras para las eliminatorias rumbo a Qatar

Uno de los problemas que enfrentará el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, para el inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, es tener un lateral derecho consolidado, pues en estos momentos no hay y el uruguayo ya puso la mirada en uno: Kevin Álvarez.

El futbolista que tuvo gran suceso en Olimpia desde 2013 a 2017 donde fue uno de los mejores que lo llevó a disputar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 siendo titular, ahora ha vuelto a renacer en Suecia. Está jugando de titular y ya tiene los ojos encima de Fabián Coito.

Álvarez ha jugado de titular los partidos de pretemporada con el Norrköping y ha iniciado el campeonato también de inicio, situación que lo pone en la órbita de la Bicolor. Coito ya mencionó que ha estado en contacto con él y la primera prueba para probarlo serían los amistosos de marzo ante Bielorrusia y Grecia.

Honduras no tiene en estos momentos un lateral derecho con gran nivel para Selección Nacional. Esa posición venía siendo ocupada desde 2013 por Brayan Beckeles, el jugador que ha regresado al Olimpia pero en todo el 2020 no compitió en la MLS. El otro era Félix Crisanto, jugador que fue dado de baja por Motagua y ahora no tiene equipo.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, tiene en agenda al lateral del Norrkoping de Suecia para los amistosos.

En el torneo doméstico, de los laterales derechos con proyección que serían opciones para la Bicolor, se encuentran; Maylor Núñez, jugador del Olimpia que ha venido siendo titular con Pedro Troglio. Ha evolucionado en el juego, pero no tiene experiencia en selecciones. También están Wisdom Quaye, jugador que se formó en el Vida y ahora defiende la camisa del Real España, de igual forma está John Paul Suazo, futbolista del Marathón.

Pero para estos encuentros amistosos de marzo, el 25 frente a Bielorrusia y el 28 frente a Grecia en Tesalónica, Coito tiene previsto un jugador del campo local en esta posición y el otro sería Kevin Álvarez, futbolista a quien será más viable mover desde Suecia a Bielorrusia y Grecia.

Desde el 16 de marzo que termina la preparación de la Selección Sub-23 que estará jugando el Preolímpico, Coito se meterá de lleno a la Selección Mayor. En esa semana presentará el listado donde se ha confirmado que el 60% de esa convocatoria será de jugadores que militan en el extranjero.

Están confirmados los jugadores que militan en Europa como lo son: Choco Lozano del Cádiz de España, Bryan Róchez del Nacional de Portugal, Alberth Elis y Jorge Benguché del Boavista y Jonathan Rubio del Chaves de la segunda del fútbol luso. A ellos se uniría Kevin Álvarez del Norrköping de Suecia.

La Selección de Honduras comienza las eliminatorias en septiembre de este año de visita ante un rival por definir que será la selección que gane uno de los tres repechajes en juego. Esa es triple fecha, pues en la segunda le tocará de visita siempre con rival por definir y cerrará recibiendo a Estados Unidos, una de las mejores generaciones en estos momentos.