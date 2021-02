Kevin Álvarez: "Ver mi nombre en la convocatoria de la Selección de Honduras me inflaría el pecho de orgullo"

Tweet to @Witty_TB

Después de un pasaje difícil desde su llegada a Suecia hace dos años, el 2021 dicta como uno prometedor para el joven defensor hondureño Kevin Álvarez, que milita en el IFK Norrköping de la Allsvenskan.

Este jueves el lateral derecho de 24 años disputó el primer duelo de titular (60 minutos) en amistoso que resultó en empate entre IFK Norrköping y Hammarby.

Horas después del juego DIEZ se puso en contacto con el propio futbolista y nos atendió para contar de las nuevas proezas que espera que este nuevo año en donde espera ser convocado por primera vez a la selección absoluta que hoy dirige el uruguayo Fabián Coito.

Además, nos relató cómo es su relación con su nuevo timonel (Rikard Norling) y lo que está haciendo para mejorar su comunicación y rendimiento para ser tomado en cuenta en cada juego.

Este jueves apareciste de titular en amistoso con tu equipo, ¿Qué satisfacción te dejó el partido?

Siempre es bueno comenzar una temporada siendo titular con un nuevo entrenador. El profesor desde que llegó habló conmigo, me hizo saber de mis condiciones en lo que yo podría aportarle al club. Me conoce desde que jugué los Juegos Olímpicos (2016) y hemos platicado.

¿Cómo es tu relación con el nuevo entrenador?

Siempre está tratando de ayudarme y eso hay que valorarlo. Cuando un entrenador se toma el tiempo de querer ayudarte es de tratar de aprovechar al máximo.

Me habías revelado que volviste a retomar el inglés para reforzarlo y tener mejor comunicación con tu DT ¿Cómo vas con eso?

Ahora mismo tengo un profesor privado de Honduras, siempre recibo clases a las cinco de la tarde. El profe me habla en inglés y en ocasiones en español. Yo valoro lo que él está haciendo, porque de nada sirve que me quiera ayudar y yo no me estoy ayudando, creo que el fútbol es para inteligentes y voy a poner de mi parte. Hablo inglés, pero no fluido y la perfección es algo a lo que debo apuntarle.

¿Te visualizas siendo titular esta temporada?

Siempre he trabajado bien y fuerte, esta es mi tercera temporada en Europa y nunca he tenido la necesidad de hacer ruido en la prensa haciendo algo incorrecto, siempre me mantengo trabajando firme para que cuando se presente la oportunidad estar listo e igual en los minutos que he sumado también he tratado de darlo todo.

¿Qué moraleja te deja por esos días donde quizá quisiste rendirte?

Hay dos tipos de personas: las que se rinden en la primera batalla y los que siguen luchando. Como todos a veces flaqueamos y queremos dejar todo, pero siempre hay una fuente de vida donde uno se puede agarrar. En cualquier momento tu esfuerzo comienza a dar fruto. Todo depende de Dios, acá no hay ningún humano que pueda interponerse. Confío mucho en Dios y quiero darlo todo para ayudar a mi familia.

¿Era real o existió la posibilidad de jugar a préstamo en Olimpia?

Yo platiqué con el profe Troglio e igual con Osman Madrid, pero nunca se dio nada. Al final los planes de Dios son perfectos y estoy con la posibilidad de disputar partidos en Europa con equipos que pelean Champions League, eso es algo importante, pero no se dio y tampoco era tan fácil llegar a Olimpia. Nunca fue algo concreto.

SELECCIÓN NACIONAL DE HONDURAS

¿Qué visualizas para ti este año?

Mi motivación ha sido llegar a la selección. Trabajar fuerte en mi equipo siendo titular; creo que haciendo las cosas bien podré llegar. He portado la camiseta de la Selección Nacional en todas las categorías y ya viene lo bueno, le apunto a eso, pero no voy a ser como otros colegas que pueden salir en la prensa -que quiero estar- cuando hay cosas que se pueden pelear. Vamos a seguir trabajando, no he conseguido nada, es solo un primer partido amistoso, pero vamos a seguir apuntando para aparecer en el equipo titular.

Tú lo has dicho: prefieres hacer ruido con tu rendimiento que con la boca...

Sí, porque es muy fácil agarrar un micrófono y decir 'quiero estar en la selección', lo difícil es trabajar y decir 'me gané un puesto y no utilizar a la prensa como para estar en la selección; yo quiero seguir trabajando con mucha humildad, eso lo he aprendido de los grandes.

¿Has platicado con Fabián Coito?

No voy a negarlo, sí se ha comunicado conmigo, pero eso no me garantiza nada, pero me llena de felicidad saber que ya sabe de mí, es algo que te motiva y que no estás en el anonimato. Con que pregunte por mí es algo que me motiva, pero es algo que no me garantiza nada. Yo seguiré trabajando para que el profe se siga tomando el tiempo de observarme y considerarme para en algún momento estar en la selección.

¿Es lo que resta no, después de todo no hay un lateral derecho fijo en la "H"

En la selección solo Cristiano Ronaldo y Messi son los que están fijos en su posición, de lo contrario en la selección nacional están los mejores. Todo el que sea considerado es porque él considera que lo son, el día que me toque estar, deberé competir y aportar.

¿Cuál sería tu reacción si la primera semana de marzo aparece tu nombre en la lista de Fabián Coito?

Diría yo que es una bendición de Dios, aquí vivo solo y es el único que me ha acompañado y sabe lo que he sufrido con esa ilusión de querer jugar en mi equipo, de ser considerado en la selección y ver mi nombre me inflaría el pecho de orgullo al decir que voy recogiendo un poco de mi esfuerzo. Estar en una lista donde están los mejores, me llenaría de satisfacción.

¿Mantienes comunicación con Elis o Benguché?

Con Alberth Elis si platicamos, es mi hermanito, siempre hablamos. Con Jorge Benguché casi no, con Bryan Róchez, Bryan Moya, Jonathan Rubio en ocasiones para ver cómo estamos.