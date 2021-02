Fabián Coito: "A mí no me deslumbra que un jugador que porque juegue afuera, sea mejor que nuestros futbolistas"

Follow @Witty_TB

El entrenador de la Selección de Honduras Fabián Coito, se prepara para la vuelta de los encuentros de preparación de la 'H' camino al Mundial de Qatar 2022.

Uno de los temas de interés de la plantilla catracha ha sido el llamado a ciertos futbolistas hondureños por sanguinidad y otros por nacimiento que no habían estado en el radar.

Tales como el juvenil Kobe Hernárdez (Wolfsburgo-Alemania), Valerio Marinacci (Lazio-Italia) o el propio Joshua Canales (Querétaro-México).

Ante esta situación Coito ha sido claro en que "a mí no me deslumbra que estén jugando afuera como para que tapen a nuestros futbolistas. Mejorar las canchas es parte del objetivo de formar a los nuestros y que empiezan su sueño".

Y agregó: "Los que vienen de afuera tienen el derecho y pueden ser un refuerzo por la experiencia que han vivido fuera, pero no hay que deslumbrarse porque un jugador, porque juegue afuera, sea automáticamente mejor que los nuestros que tenemos acá".

Las palabras del timonel uruguayo vienen reflejada del "si nosotros trabajamos acá, es seguro que un jugador hondureño vuelve a estar en grandes equipos de grandes ligas como no hace mucho estaban".

Sobre Joshua Calanes tiene claro que "no descarto contar con él a ser elegido", pero en el caso de Kobe reveló que el conjunto alemán no le permitió convocatoria al microciclo de la Sub-23 argumentando tema de bioseguridad.

"Estuvo a punto de venir, el club no permitió por un tema que no era fecha FIFA y también por el tema del covid. Nosotros le presentamos las condiciones en que trabajamos y la seguridad que le íbamos a dar al futbolista, pero ellos no permitieron la participación de él en el microciclo", dijo en entrevista al programa Cinco Deportivo.

Finalmente, dijo que en el caso de Valerio Marinacci "yo no diría que él podría ser un aporte para esta Sub-23. En un equipo de primer nivel como el fútbol italiano, su formación no es para descartar".

AMISTOSOS

La escuadra catracha sostendrá dos juegos de preparación el próximo 24 y 28 de marzo ante Grecia y Bielorrusia.

Después de estos juegos Coito manifestó que no tendría preparado más duelos buscando darle descanso a los futbolistas una vez que termine el campeonato local, sin embargo, no descartó esta posibilidad siempre y cuando le favorezca.