Fabián Coito: "No es correcto decir que no me estoy ocupando de la Selección Mayor de Honduras"

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, se refirió a la preparación de los amistoso de marzo ante Bielorrusia y Grecia en suelo europeo. Además, habló del buen momento que vive Edrick Menjívar.

Fabián Coito descarta convocatoria de Andy Najar y le abre las puertas a Deiby Flores en la "H"

"Estoy dedicado en estos momentos a la Mayor. Estoy preparando los partidos, vamos a dividir el cuerpo técnico. Voy a acompañar a la Sub-23 al primer partido (del Preolímpico) e inmediatemante me voy a Bielorrusia para estar antes de que lleguen los jugadores para asegurar todas las condiciones de preparación e ir recibiendo los futbolistas. Ayer en San Pedro nos juntamos con entrenadores y jugadores para charlar e ir adelantando lo que tendremos todo por este año. No es correcto decir que no me estoy ocupando la selección mayor, Esta se trabaja en formatos especiales que son las ventanas FIFA donde tenemos la única posibilidad de contar con los jugadores y el tiempo entre una ventana y otra de aprovecha de diferentes maneras" ", dijo en conferencia de prensa.

Y agregó: "Es difícil viajar hoy por el covid y estar en entrenos de clubes de afuera, lo hacemos a distancia y con los que estamos acá. Tenemos la palabra de los técnicos que son los que conocen a los jugadores, ese es el plan de trabajo para amistosos y Preolímpcico. Voy a estar con la Sub-23 porque hay jugadores serán el futuro de la mayor y nos viene bien para no perder el ritmo de los entrenos".

En la plática con los medios, Coito se refirió al momento que vive Edrick Menjívar con el Olimpia.

"Me ha gustado mucho el crecimiento de Edrick Menjívar, el desarrollo que ha tenido. No solo porque ataje sino el desarrollo que ha tenido, un arquero que habla, que manda, ordena, organiza su defensa, es así como nos gustan, transmitimos a lo arqueros a Buba, Harold cuando ha estado. Los arqueros no solo deben atajar las que van al arco, si puede no llegarle ninguna porque tenga su defensa atenta, segura y agresiva, mejor. Edrick me ha sorprendido para bien, he hablado con el entrenador y me ha confirmado todo. Ya lo conocía".

Coito la primera semana de marzo brindará la lista de convocados para los amistosos del 24 y 28 de marzo en Minsk y Salónica, respectivamente y confirmó que no llamará futbolistas Sub-23.

Los rivales Bielorrusia y Grecia:

"Estaba mirando un partido de Bielorrusia, tercera vez un mismo juego para conocer a los futbolistas, movimientos, comportamientos porque sobre en eso va a consistir la preparación del partido. Vamos a tener solo ratitos, muy poquito tiempo para preparar ese partido. Si bien a nivel de Europa no son los más fuertes, compiten allá y va a ser un rival duro. Grecia mucho más y ya estamos viendo los rivales, hablando con compañeros que trabajan en Grecia, recabando información que mejora todo lo que puede ser la preparación".

Sobre Jerry Bengtson:

"Como ha estado siempre, siempre los hemos observado y contado con ellos. Creo que hay jugadores del fútbol internacional que están por encima, destacarase en la liga nuestra es una cosa, pero capaz que jugar sin destaque en una liga internacional son cosas diferentes, pero lógicamente siempre hemos considerado jugadores del medio local. No digo que estemos esperando jugadores de afuera, los evaluamos, consideramos, creemos que su experiencia pueda ser importante, pero no es exclusivo del medio local. Siempre he valorado y dar continuidad a ciertos jugadores, es un tema donde hoy se juntan un montón de futbolistas, unos del medio local y otros internacional. Hoy Alberth Elis está jugando en el centro y no creo que el técnico de Europa no sepa, alguna razón debe tener. Con Arnold lo hemos conversado, en ese puesto hay que elegir futbolistas y optar por os que consideramos que puedan estar".

Joshua Canales:

"Es la misma repuesta que di para Rigoberto Rivas en su momento. Como Como seleccionador tengo la obligación de abrirle las puertas a los que estén habilitados. Yo creo que la Selección está por encima de todos, lo más importante es conocer su deseo de jugar en la Selección. Conversé con él, me pareció es maduro, está viviendo un buen momento en el fútbol mexicano, se está adaptando. Le comenté nuestros planes, quedamos en volver a comentar. Entiendo que ha vivido sus últimos años en Costa Rica y que tiene familia allá, pero tenemos la obligación de decirle que está dentro de un plantel de jugadores jóvenes a futuro para ser elegidos. Sobre eso ha ido la conversación, que sientan todos aquellos que hayan nacido en el país, que tengan condiciones están las puertas abiertas y de acuerdo al momento poder contar con ellos. Nunca descartó poder jugar con al Selección, tampoco confirmó nada. Quedamos de volver a conversar".