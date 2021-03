Maynor Figueroa expresa que el Houston Dynamo debe de llevar como escudo el rostro de Boniek García

Maynor Figueroa es de esos futbolistas de Honduras que está en peligro de extinguirse. Un tipo disciplinado, con carácter, profesional y sobre todo con un nivel extraordinario. El zaguero habla sobre lo que viene para Honduras en las próximas eliminatorias.

En una entrevista con el diario Marca, Maynor hace un repaso de su carrera, y sorprende al hablar sobre la amistad y compañerismo de Boniek García, el carismático capitán del Houston Dynamo que jugará su décima temporada con los naranjas en la MLS.

No piensa en el retiro, está motivado a sus 38 años: "Cada día van creciendo, eso no puede faltar. Si hay algo que me mantiene activo es so, las ganas que tengo para seguir triunfando y el deseo que tengo para seguir haciendo las cosas bien. Acá el club me da la oportunidad una vez más, así que estoy muy contento y desde el minuto cero estamos metiendo energía y con mucha alegría".

Elogios a Boniek García, su compañero de equipo: "¡Es el Presidente! Para la siguiente temporada, el logo del equipo debe llevar la imagen de él. Es impresionante. Es muy lindo jugar con él. Todos lo conocen, es una persona que siempre mantiene esa alegría independientemente de las circunstancias y es algo que contagia, es algo que a todos nos entusiasma y es lindo seguir jugando con él".

El defensor de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, jugará su quinta eliminatoria con Honduras ahora rumbo a Qatar 2021.

Lo que piensa del DT Tab Ramos: "Ya es el segundo año con el Profe y ya no hay excusas. Ya conocemos a él y ya sabemos lo que quiere de nosotros y igual él sabe lo que tiene con cada uno de sus jugadores, así que en ese sentido estamos bien. Es un gran entrenador, es una gran persona y ha hecho un gran esfuerzo por mantener un base y también traer jugadores que vengan a competir y que vengan a ayudar al equipo llegar a un alto nivel".

Su papel en la Selección de Honduras: "Con el paso de tiempo, eso va creciendo. Como he conversado con algunas personas muy cercanas, una vez que tenga que tomar la decisión de irme, decir que lo di todo, lo disfruté hasta el último minuto mientras tuve la fuerza y la alegría y hoy las tengo. Tengo la fuerza, tengo la energía, tengo el deseo y el más importante es que tengo la confianza del entrenador, así que allí estamos y ya estamos pensando en ese partido contra Estados Unidos que va a ser difícil".

Estados Unidos, rival en las eliminatorias: "Estados Unidos está pasando por un gran momento. Es una selección que puede armar dos o tres selecciones, una con jugadores locales, una con jugadores que están jugando en ligas importantes de Europa, pero al final del día a dentro del terreno de juego sabemos que es 11 contra 11. Allí lo que va a prevalecer es la fortaleza mental que podamos tener y poder enfrentar el partido de la mejor manera,".

El trabajo de Fabián Coito con Honduras: "Antes de que comenzara esta pandemia, como selección estábamos alcanzando un gran nivel, veníamos de menos a más. Con esto de la pandemia, el tiempo para poder entrenar con él ha sido poco. Recién se pudieron tener una semana de entrenamiento en noviembre para poder jugar un amistoso contra Guatemala y otro que lo hizo con jugadores de la liga de Honduras. No ha sido fácil, otras selecciones como Estados Unidos han podido trabajar más. Ahora que estamos en nuestros equipos, hay pensar en el más alto nivel y eso facilita las cosas a la hora de incorporarnos a la selección".