Romell Quioto y su revelación en 'Instagram Live': "Yo fui que mandé a Rubilio Castillo al Motagua"

El delantero hondureño que milita en el CF Montréal, Romell Quioto, volvió a ser protagonista durante esta semana en las redes sociales, en esta ocasión al comentar que la llegada de Rubilio Castillo al Motagua, se dio gracias a él, en referencia de su pasado como futbolistas del Vida.

Quioto reveló que antes de llegar al Olimpia, estuvo a punto de fichar por el Motagua, pero que la historia fue diferente por "circunstancias de la vida".

El tema de Roruca surgió después de una amena plática en donde también compartieron, el defensor Kevin Álvarez y el guardameta, Roberto López, en la cual conversaban sobre lo complejo que era debutar en su era como futbolistas jóvenes.

"Cuando uno está en una posición estable la gente cree que todo ha sido fácil, yo creo que si todo fuera fácil, todos los jugadores llegaran como uno quisiera, porque quiero que todos cumplan sus sueños. Ahora está más fácil, vos miras a todos los chamaquitos, juegan y se hacen titulares fáciles. Antes en los equipos decías -aquí no quepo, no voy a jugar. Imagínate el equipo que tenía Vida, ni lo quiera Dios", dijo Romel Quioto.

Ante ello Kevin Álvarez irrumpió y le dijo "vos eras el que hacía goleador a Rubilio Castillo, todas las asistencias eran tuyas".

La respuesta del ariete fue directa: "yo fui que lo mandé a Motagua. Yo me acuerdo que yo iba a firmar con Motagua, pero surgieron otras cosas. Al final, terminé firmando con Olimpia, como yo no me fui para Motagua, fue allí cuando llegó Rubilio".

También valoró el hecho de que Rubilio finalmente haya hecho de su carrera, una destacada como hasta ahora en el Royal Pari de Bolivia y goleador en los azules. "Lo digo en serio y él lo sabe; es ídolo en Motagua, él tiene cualquier cantidad de goles".

LLAMADOS A LA "H"

Romell Quioto no fue convocado a la Selección de Honduras para los amistosos contra Grecia y Bielorrusia por decisión de su club (no lo prestó amparado en la FIFA- de no ceder futbolistas por tema de bioseguridad).

No obstante, Kevin Álvarez sí recibió su primer llamado a la selección mayor en la era de Fabián Coito.